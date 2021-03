Rerik

Das Ostseebad Rerik wagt ein weiteres digitales Experiment: Die Leselust findet am Mittwoch, dem 17. März, zum ersten Mal online statt. Bei der Veranstaltungsreihe lesen Reriker Bürger aus ihren Lieblingsbüchern vor. Der oder die Lesende sitzt auch in diesem Jahr wie gewohnt in einem Sessel in der „Kösterschün“ – allerdings allein. Vor sich auf einer Leinwand sieht er die Teilnehmer, die sich über ihre Computer von zu Hause aus zu der Veranstaltung dazuschalten können. Die Teilnehmer sehen sich aber auch gegenseitig, sodass sie im Anschluss an die Lesung miteinander ins Gespräch kommen können.

„Virtueller Einlass ist um 19.45 Uhr“, sagt Mathias Druse, der Leiter der Reriker Kurverwaltung. Um 20 Uhr beginnt die Leselust. Zur Veranstaltung gelangen Interessierte über einen Link auf der Internetseite www.rerik.de. „Es handelt sich um ein Experiment“, sagt Mathias Druse. Man wolle vor allem testen, ob die Qualität der Internetverbindung ausreiche. „Fürs Vorlesen braucht man ja eine erstklassige Audioverbindung“, sagt er. „Wir müssen schauen, ob wir längerfristig solche Wege gehen müssen.“

Von Cora Meyer