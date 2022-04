Rerik: So war der Flohmarkt in den Gärten

Rerik

Für Meo Czarnowski war der Gartenflohmarkt in Rerik der Beginn eines neuen Lebensabschnitts: Der 15-Jährige bot am Samstag dort unter anderem sein altes Spielzeug an. „Es fiel mir nicht schwer, mich davon zu trennen“, sagt er. Denn von einem Teil des Erlöses will er sich einen Motorradführerschein finanzieren.

Schon kurz vor dem offiziellen Beginn des Flohmarkts kamen die ersten Neugierigen, um auf den Auffahrten und in den Vorgärten der insgesamt 40 teilnehmenden Reriker nach Schätzen zu suchen. Bei bestem Wetter freuten sich auch die anderen Händler über viele Besucher. Meo Czarnowski und seine Mutter Petra sind aus Lübeck angereist und unterstützen Freunde in Rerik. Petra Czarnowski gefällt die Idee des Gartenflohmarkts, der in Rerik bereits zum zweiten Mal stattfand. „Das ist etwas anderes als ein Flohmarkt auf dem Supermarktparkplatz.“

Von Cora Meyer