Rerik: So wird das erste Lichterfest nach Corona

Rerik

Die Lichter gehen wieder an auf dem Haff: Nach einem Jahr Pause feiert Rerik am kommenden Wochenende wieder sein Lichterfest. „Es wird ähnlich wie in den Vorjahren, ganz traditionell“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. Allerdings beginnt das Fest diesmal schon am Freitag. „Wir nennen es vorlichtern“. Dabei tritt von 18 bis 22 Uhr das Gesangsduo Claudi & Enzo auf. „Zudem gibt es einen Bierwagen und Bratwurst. „Es wird ganz gemütlich“, verspricht, Mathias Druse. Schauplatz der Veranstaltung ist der Spielplatz an der Haffpromenade in der Wustrower Straße.

Am Samstag, den 4. September, beginnt am Nachmittag das Unterhaltungsprogramm für Kinder. Ab 15.30 Uhr tritt Zauberer Felix auf. „Der spielt sonst in Locations wie der Stadthalle Neubrandenburg, also große Veranstaltungen“, sagt Mathias Druse. Im Anschluss, gegen 16.30 Uhr, gibt es eine Minidisko für die Jüngsten mit dem Animationsteam. Musik für Ältere spielt ab 18 Uhr die Atlas-Revival-Band, ab 19.30 Uhr tritt der Shantychor Reriker Heulbojen auf. „Um 20 Uhr machen wir das Lagerfeuer an“, sagt der Leiter der Kurverwaltung.

Korso mit Segelbooten startet auf dem Haff

Um 21 Uhr soll dann der Bootskorso vom Seglerverein Alt Gaarz starten. Die Boote werden mit Lichterketten und Laternen geschmückt und fahren beleuchtet über das Haff. Zum Abschluss des Lichterfestes ab 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk mit Musik. „Eigentlich sollte es eine Lasershow werden“, sagt Mathias Druse. Aber wegen des Wetters der vergangenen Tage habe man sich dagegen entschieden. Denn damit die Laserstrahlen sichtbar sind, müsse der Himmel vernebelt werden. Bei starkem Wind wird der Nebel allerdings zu schnell davongetragen. Das war den Veranstaltern zu riskant.

Behörden erteilten Auflagen

„Das Lichterfest ist immer so etwas wie unser Saisonausklang“, sagt Mathias Druse. „Die Saison ist damit natürlich noch lange nicht vorbei, aber wir läuten so langsam die ruhigere Zeit ein.“ Dafür gibt es bereits einige Ideen. Denkbar sei beispielsweise ein Seifenkistenrennen die Dünenstraße herunter und vielleicht ein Drachenfest, sagt der Leiter der Kurverwaltung. „Das ist aber noch nicht ausgereift.“

Dass das Lichterfest überhaupt stattfinden darf, stand erst knapp eine Woche vorher fest. Erst dann kam die Genehmigung durch die Behörden. Sie bestimmten, dass in diesem Jahr nicht getanzt werden darf. Auch ein Zelt dürfen die Reriker nicht aufbauen. Ansonsten hätte man nur Geimpfte, Genesene oder negativ auf das Coronavirus Getestete hineinlassen dürfe. „Wo Tanz möglich gewesen wäre, haben wir Bierbänke hingestellt“, sagt Mathias Druse. Außerdem wurden die erforderlichen Mindestabstände an den Ständen für Speisen und Getränke markiert und Spender für Desinfektionsmittel aufgestellt. Darüber hinaus ließ die Kurverwaltung zusätzliche Toiletten aufstellen, um zu vermeiden, dass sich Schlangen bilden.

Weniger Besucher als in den Vorjahren

In den Vorjahren hatten 1500 bis 2000 Menschen das Lichterfest besucht. „Ich denke, es wird diesmal ruhiger“, sagt Mathias Druse. „Die Leute scheuen sich etwas.“ Diese Erfahrung habe er bei anderen Veranstaltungen gemacht. Es sei der Kurverwaltung aber auch recht, wenn das Lichterfest nicht überrannt werde. „Wenn sich Menschentrauben bilden, müssten wir den Stecker ziehen. Aber ich denke, es verteilt sich auch auf andere Veranstaltungen in der Region an dem Wochenende.“

Der Leiter der Kurverwaltung ist „hochzufrieden mit der Saison“. Ferienwohnungen und Hotels in Rerik sind für die nächsten vier Wochen noch ausgebucht. Konkrete Zahlen für den Vergleich mit dem Vorjahr gebe es allerdings noch nicht. Die Kurverwaltung selbst verlängert in diesem Jahr ihre Öffnungszeiten. „Sonst endet Mitte September unser Wochenenddienst und wir haben nur noch Montag bis Freitag geöffnet“, sagt Mathias Druse. „Das werden wir bis in den Oktober ausweiten. Wir haben einfach so viele Anfragen.“

Von Cora Meyer