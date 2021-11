Rerik

Sie sind heute Croissants und Macarons: Die Siebtklässler der Freien Schule Rerik erleben eine besondere Französischstunde. Statt Satzbauregeln und Vokabeln zu pauken, dürfen sie spielen – allerdings nur auf Französisch. Das macht Manon Garandeau gleich zu Beginn der Stunde klar.

Die 28-Jährige ist Sprach-Animateurin und will Schüler in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg für ihre Muttersprache begeistern. „Es ist kein normaler Unterricht mit Grammatik, sondern viel Spaß und Spiel mit Musik und Geografie“, sagt sie. Manon Garandeau lebt seit einem Jahr in Hamburg. Sie stammt ursprünglich aus der Nähe von Nantes. „Deutsch war in der Schule meine dritte Fremdsprache“, sagt sie. „Ich verstehe also auch nicht alles.“

Das Wichtigste aber sei es zu probieren und sich auszutauschen. „Wir haben immer die Möglichkeit, uns zu verbessern“, sagt sie. Das ist es auch, was die junge Frau den Kindern in Rerik vermitteln will. „Es ist wichtig zu verstehen, dass sie die Möglichkeit haben, eine Fremdsprache zu verstehen“, sagt Manon Garandeau. Dabei können sich die Schüler in der Gruppe gegenseitig unterstützen. „Sie sehen, dass sie interagieren und das mit Mimik und Gestik unterstützen können“, sagt Michaela Bresching. Die Lehrerin hat Manon Garandeau an die Freie Schule geholt.

Lektoren deutschlandweit im Einsatz

Die ist eine von insgesamt 12 Lektoren, die deutschlandweit für FranceMobil im Einsatz sind. Seit 20 Jahren gibt es das Projekt bereits. In Frankreich wiederum existiert das deutsche Pendant mobiklasse. Die Lektoren wechseln jedes Jahr – und mit ihnen verändern sich auch die Inhalte, die vermittelt werden. „Es gibt Spiele und Lieder, die wir verändern und verbessern können“, sagt Manon Garandeau, die neben Englisch und Spanisch auch ein wenig Russisch spricht. „Diese Diversität ist wichtig.“

Das ist das Programm FranceMobil wird vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) in enger Zusammenarbeit mit der Französischen Botschaft/Institut français Deutschland angeboten und vom Deutsch-Französischen Institut (dFI) Erlangen sowie dem Ernst Klett Verlag unterstützt. Zudem beteiligen sich die Bundesländer Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt finanziell an FranceMobil. Bundesweit hat das kostenlose Programm 1,4 Millionen Schülerinnen an über 17 000 allgemeinbildenden und beruflichen Schulen erreicht. Auch für Kitas gibt es ein Angebot.

Spiele mit Musik und Bildern

Die Spiele sind jeweils an das Alter und die Sprachkenntnisse der Schüler angepasst. Die Siebtklässler sind zunächst skeptisch, ob die ausreichen werden. „Je parle deutsch“, sagt ein 13-Jähriger. Doch damit lässt ihn Manon Garandeau nicht davonkommen. Die Schüler sitzen im Kreis. In der Mitte verteilt sie Karten mit Fotos auf dem Fußboden. Unter anderem ein Elefant ist zu sehen, ein Käse und eine Zitrone. Dann teilt die Französin die Jungen und Mädchen in zwei Gruppen Backwaren – Croissants und Macarons – ein und startet die Musik. Sobald die Schüler ein dargestelltes Wort im Lied hören, müssen sie sich die dazugehörige Karte schnappen. Gleich beim ersten Stück werfen sich drei Kinder übereinander. Der Rest der Klasse lacht. Das Spiel endet mit einem Unentschieden.

Außerdem müssen die Siebtklässler mit einem Würfel einfache Sätze vervollständigen und Fotos und Wörter einander zuordnen. Am Schluss der Stunde verteilt Manon Garandeau kleine Kärtchen. Eine Seite zeigt die deutsche, die andere die französische Flagge. Dann zeigt sie Fotos, die die Schülerinnen und Schüler den jeweiligen Ländern zuordnen müssen. Den nächtlichen Hafen von La Rochelle hätte der eine oder andere für eine deutsche Hafenstadt gehalten – und das Schweriner Schloss sah für einige Schüler auf den ersten Blick französisch aus.

Manon Garandeau lebt seit einem Jahr in Hamburg. Quelle: Cora Meyer

Mit den Achtklässlern redet Manon Garandeau unter anderem über Frankreich und seine Regionen – und macht Sport. Die Jungen und Mädchen müssen verschiedene Disziplinen nachahmen und benennen und auf ein Signal hin durch den Raum rennen und versuchen, einen Stuhl zu ergattern.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angebot auch online möglich

Die Schüler sind überrascht, als Manon Garandeau am Ende der Stunde eingesteht, dass sie eben doch deutsch versteht – und ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Fragen zu stellen. „Die Schüler sind zuerst ein bisschen schüchtern, aber sehr oft sehr froh und neugierig“, sagt die Französin, die in diesem Jahr schon 36 Schulen besucht hat. An einigen davon musste das Angebot wegen Corona allerdings online stattfinden. In Rerik durften die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 10 allerdings mit Manon Garandeau im selben Raum tanzen, lachen und französisch lernen.

Von Cora Meyer