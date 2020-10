Rerik

Wenn sie Geld haben will, braucht die Stadt Rerik ein Konzept: „Wir müssen bis zum 15. Januar ein integriertes Stadtentwicklungskonzept erstellen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. Dann ist Antragsschluss für die Städtebauförderung. „Ein Entwurf liegt bereits vor“, sagt er. Erstellt haben ihn aber nicht die Stadtvertreter, sondern ein externer Dienstleister. „Nun müssen wir prüfen, ob die Inhalte alle angenommen werden“, sagt Wolfgang Gulbis. „Darüber muss in der Stadtvertretung abgestimmt werden.“

Das Konzept ist die Voraussetzung, um aus dieser Quelle finanzielle Unterstützung zu erhalten. Das Geld könnte die Stadt dann in die Kita investieren – und in deren neues Gebäude.

Kita schafft Platz für Wohnungen

Die Tagesstätte „Uns Kinnerstuv“ der Arbeiterwohlfahrt ist momentan in dem Gebäude an der Kröpeliner Straße 3 untergebracht. Dort befinden sich außerdem 40 Wohnungen, eine Fahrschule, eine Arztpraxis und eine Physiotherapie. Der Gebäudekomplex muss saniert werden. „Unsere Vorzugsvariante wäre, dass die Kita auszieht und dann in ein anderes Gebäude“, sagt der Bürgermeister. Bereits länger im Gespräch ist dafür das Haus Regenbogen, ein ehemaliges Jugendgästehaus. „Das müsste aber komplett saniert und umgebaut werden“, sagt Wolfgang Gulbis. „Es entspricht nicht den Anforderungen für eine Kita.“ Unter anderem müssten Wände entfernt werden. Dafür rechnet der Bürgermeister mit Kosten in Höhe von etwa 2,6 Millionen Euro. Dafür hofft Rerik auf Fördermittel.

Mieten sollen bezahlbar sei

„Wenn die Kita auszieht, kriegen wir mehr Wohnungen in das Wohnheim rein“, sagt der Bürgermeister. Insgesamt 53 Appartements sollen dort entstehen. Für dieses Projekt will der Bürgermeister ausdrücklich keine Fördergelder in Anspruch nehmen. „Die vorläufige Kostenschätzung liegt bei etwa 4,8 Millionen Euro. Die Finanzierung ist durch den Vertrag mit der LGE abgesichert“, sagt Wolfgang Gulbis. So sei die Stadt frei in ihren Entscheidungen und habe keine Mietpreisbindung für die Wohnungen. Das wäre anders, wenn man finanzielle Unterstützung für den sozialen Wohnungsbau in Anspruch nähme, sagt er. Aber auch ohne Landesmittel will Rerik bezahlbare Mieten erreichen: „Wir wollen bei einem Preis von 7 Euro pro Quadratmeter landen“, sagt Wolfgang Gulbis. „Das ist für Rerik ein sehr guter Preis.“ Private Vermieter würden in dem Ostseebad pro Quadratmeter 11,50 Euro verlangen. „Da sind viele raus. Wenn nicht beide Elternteile arbeiten, können die sich das nicht leisten.“ Die Wohnungen seien nicht auf höchstem Standard, aber „genau das Richtige für alle, die jeden Tag zur Arbeit fahren.“ Dadurch, dass es ein Bestandsgebäude sei, wäre das hinzukriegen, sagt er. Es müsse nicht abgebrochen werden, sondern könne in der Substanz größtenteils bestehen bleiben.

Zweiter Kita-Standort bleibt

Bis Ende 2016 betrieb der Arbeiter-Samariter-Bund das Jugendgästehaus „Regenbogen“. Bereits im Jahr 2017 spielte der Umzug der Kita eine Rolle im Haushalt der Stadt. Fast 1,4 Millionen Euro waren für eine kombinierte Grundschule mit Hort und Kita vorgesehen. Damals hatte man die Hoffnung, 2018 mit den Arbeiten beginnen zu können. Die Kita „Pusteblume“ wird in Roggow bleiben. Die Stadt hat kürzlich das Grundstück erworben, auf dem das Gebäude steht. Die Einrichtung soll nach Angaben des Bürgermeisters auf jeden Fall erhalten, gegebenenfalls auch noch erweitert werden. Beide Kitas an einem Standort zusammenzulegen, sei kein Thema. „Ich will ja nicht zusätzlichen Verkehr erzeugen, dadurch, dass Eltern ihre Kinder zu einer anderen Kita fahren müssen, obwohl es dort schon eine gibt“, sagt Wolfgang Gulbis.

Steht das Stadtentwicklungskonzept zum Stichtag, so ist er zuversichtlich: „Wenn man der Zeitkette folgt, sieht es gut aus, dass im nächsten Jahr die Arbeiten beginnen können.“

Von Cora Meyer