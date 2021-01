Rerik

Manfred Baumann hat seinen Sitz in der Stadtvertretung Rerik abgegeben. Er nannte dafür persönliche Gründe. Manfred Baumann, der im vergangenen Jahr 80 Jahre alt geworden ist, war viele Jahre Mitglied in dem Gremium, über 11 Jahre leitete er außerdem den Finanzausschuss.

Seinen Platz in der Stadtvertretung übernimmt als Nachrückerin Susann Never, die am Mittwoch vor der Stadtvertretersitzung vereidigt wurde. Bürgermeister Wolfgang Gulbis dankte Manfred Baumann für seine jahrzehntelange Arbeit. Im Ausschuss habe er sich vor allem für die Finanzen der Vereine eingesetzt. „Ich hoffe, er kann jetzt seinen Ruhestand genießen.“

Von Cora Meyer