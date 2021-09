Rerik: Wie ein ehemaliger Meisterschütze zum Barbesitzer wurde

Rerik

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, sagt Sebastian Weiß. Er hat einiges gewagt, als er im vergangenen April eine Bar auf dem Gelände des Campingparks „Ostseecamp Seeblick“ eröffnete – ohne gastronomische Erfahrung. „Ich grille für mein Leben gerne und mag vor allem die etwas ausgefallenere amerikanische Küche“, sagt der 37-Jährige. Das merkt man auch an der Speisekarte: Die „Ankerbar“ bietet Burger in den unterschiedlichsten Varianten an, beispielsweise mit Currywurst, oder Shrimps. Ein Verkaufsschlager ist ein Burger mit Ananas, der komplett mit Cheddarsauce übergossen wird. „Ich versuche, so viel wie möglich selbst zu machen“, sagt er. Derzeit experimentiert Sebastian Weiß mit einem Burger mit Entenfleisch und Rotkohl. Er hofft, damit auch Ältere für Burger begeistern zu können. Denn die sind momentan die meisten Gäste auf dem Campingplatz. „Wir haben aber auch viel Zulauf von außerhalb“. Viele Fahrradtouristen würden an der „Ankerbar“ Station machen – und den freien Blick auf die Ostsee genießen, den man von der Terrasse aus hat.

Vom Sportsoldaten zum Barbetreiber

Ursprünglich war an dieser Stelle gar keine Gastronomie geplant. Die Tauchbasis hätte dorthin umziehen sollen. Dazu sei es aber nicht gekommen. Sebastian Weiß wollte eigentlich den Kiosk nebenan übernehmen, als dort ein neuer Pächter gesucht wurde. Bis dahin war er als technischer Leiter auf dem Campingplatz in Kühlungsborn tätig, hatte dort aber auch schon Außenveranstaltungen organisiert. Da hatte Sebastian Weiß allerdings schon eine große Karriere hinter sich: im Tontaubenschießen. „Ich war mehrfacher Deutscher Meister und Vizeeuropameister“, sagt er.

Unterstand aus alter Scheune gebaut

In Rerik fing der Vater eines Sohnes klein an. „Wir haben einen Imbisswagen aus Berlin geholt und verkleidet“, sagt Sebastian Weiß. Dann ließ er einen Unterstand errichten – aus historischem Holz. „In Kühlungsborn haben sie eine 115 Jahre alte Scheune abgerissen, daraus haben wir den gebaut.“ Inzwischen gibt es draußen auch einen zweiten Grill. „Als reine Außengastronomie müssen wir uns was einfallen lassen“, sagt der 37-Jährige. Deshalb haben sie auch Feuertonnen aufgestellt und zwei Fernsehgeräte für TV-Übertragungen. Das gilt auch für den Winter. Wegen der Corona-Maßnahmen ist es das erste Mal, dass die „Ankerbar“ in der kalten Jahreszeit Gäste haben darf. „Wir haben so lange geöffnet wie der Campingplatz“, sagt der Gastronom, der auch eine Dienstleistungsfirma betreibt. Weil dann kaum noch Gäste da sind, sei angedacht, Veranstaltungen zu machen. „Zum Beispiel eine Glühweinparty mit Musik, wir stören hier dann ja keinen.“

„Ankerbar“ will mobil werden

Außerdem will er den Winter nutzen, um einen alten Linienbus zur rollenden „Ankerbar“ umzubauen. Auch jetzt schon werden der Wittenbecker und sein Team – inzwischen sind es neben Koch Sven Metzger noch zwei weitere feste Mitarbeiter – für Veranstaltungen gebucht. Dort bieten sie einen Auszug aus ihrer Karte an. Die umfasst neben klassischen Imbissgerichten unter anderem Cocktails. „Mit dem Bus könnten wir dann auch mal in Rerik oder in Bad Doberan Station machen“, sagt Sebastian Weiß.“

Von Cora Meyer