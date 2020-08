Rerik/Zweedorf

Das erste Fliegerdorf in Deutschland sollte es werden. Und sogar mit Ostseeblick. Im Werbeflyer für den Ostsee Airpark Rerik-Zweedorf wurde mit dem Werbeslogan „Home is where the Hangar is!“ gelockt. 25 individuelle Architekten-Häuser sollten hier entstehen – mit Schwimmteichen, Fitnessstudio, mit bester Lage direkt an der Graspiste, Hangars nebenan, dazu „pilotenorientierte Freizeitatmosphäre“.

Rund 1000 Quadratmeter pro Grundstück, rund 300 000 Euro Invest-Volumen pro Projekt. Klingt für Flieger nach einem „Pilotentraumprojekt“ im „wunderschönen Fliegerrevier zwischen Fehmarn und Usedom“ wie der Werbeflyer versprach. Aber die Werbung warnte auch gleich: „Nur schnell Handelnde werden die Chance erhalten“, im Ostsee-Airpark Rerik-Zweedorf ihr „persönliches Traumhaus mit Blick auf die Ostsee“ zu ergattern.

150 bis 200 Starts jährlich, früher waren es bis zu 7000 pro Jahr

Etwas mehr als zehn Jahre und mehrere Gerichtsverfahren ist das her. Geworben wird noch immer. Aber die Träume liegen auf Eis. Drei Häuser sind seitdem auf dem Flugplatz gebaut worden, ein viertes ist in Bau. In der Tat individuelle Villen mit eigenem Hangar und jede Menge Luxus. Die Eigentümer sind Sportflugzeugfans aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Der Rest indes besteht aus Warten.

150 bis 200 Starts und Landungen pro Jahr zählt der Geschäftsführer der Airpark GmbH Jörg Müller. Früher, so bis zum Jahr 2011 waren es zeitweise bis zu 7000 jährlich. Aber: Für die aktuellen Flugbewegungen hat der Flugplatz noch nicht mal eine ordentliche Zulassung. Die vorhandene zumindest wurde ihm 2014 aberkannt. Aber so richtig zu interessieren, scheint das niemanden.

Juristische Null- oder auch Lachnummer

2014 hatte der BUND, Ortsgruppe Rerik, gegen die Zulassung des Flugplatzes geklagt. Und vor dem Verwaltungsgericht Schwerin Recht bekommen. Die Beklagte, das Landesministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung – heute Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung – ging dagegen in Revision. Und seitdem passiert nichts.

Jörg Müller, Geschäftsführer des Ostsee-Airparks Zweedorf, April 2011 Quelle: Lutz Werner

Hintergrund der Klage ist eine juristische Null- oder auch Lachnummer, die für die Zulassungsbehörde, also das Ministerium, mehr als peinlich ist. Denn die Airpark GmbH hatte die Zulassung für den Flugplatz, dessen Betrieb auf die Landwirtschaftsfliegerei zu DDR-Zeiten zurückgeht, von einem Verein erhalten, der gar nicht mehr existierte. Zu einem Zeitpunkt, als die GmbH noch nicht gegründet war. Der Jurist nennt das ein „juristisches Nullum“.

Flugbetrieb durch Vogelschutzgebiete am Salzhaff ?

Denn der Fallschirm-Sport-Club Lübeck hatte die Zulassung am 4. Oktober 2001 von der damaligen Flieger Park Consult & Trade GmbH & Co KG übertragen bekommen. Der Verein hatte sich aufgrund wirtschaftlicher Probleme und mehrere Unfälle aufgelöst und wurde am 14. Juni 2006 aus dem Vereinsregister gelöscht. Am 14. Dezember 2006 erst wurde die Zulassung für den Flugbetrieb in Zweedorf auf die damals noch in Gründung befindliche Airpark GmbH übertragen. Ins Handelsregister wurde die GmbH am 29. Dezember 2006 eingetragen.

Der "Tower" von Zweedorf Quelle: Thomas Hoppe

Dagegen klagte der BUND mit der Begründung, dass zum 14. Dezember 2006 keine gültige Betriebsgenehmigung mehr vorgelegen hätte. Das Gericht wies in seiner Urteilsbegründung daraufhin, dass der Flugbetrieb in Zweedorf gleich mehrere Vogelschutzgebiete auf Poel, am Salzhaff und auf Wustrow sowie das FFH-Schutzgebiet „ Wismarbucht und Salzhaff“ stört.

71 Monate Wartezeit. Das Oberverwaltungsgericht Greifswald hat noch nicht einmal darüber befunden, ob die Revision zugelassen wird und teilt nun mit, dass der zuständige „Senat verstärkt bemüht“ sei, „dieses Verfahren durch eine Entscheidung über den Antrag auf Zulassung der Berufung zu fördern“. Nun ja, Ziel sei es zu prüfen, ob wegen der juristischen Probleme, die die Umweltgruppe beklagt, „anstelle einer vollständigen Betriebsuntersagung andere Vorgehensweisen, die zu einer (Teil-)Legalisierung des Betriebes führen, rechtlich möglich sind“.

Klage gegen Prozessverschleppung und Demo in Schwerin geplant

Dr. Andreas Schwienhorst aus Tessmannsdorf am Salzhaff, Vorsitzender der Reriker BUND-Ortsgruppe, hält das für Prozessverschleppung, um dem Schweriner Ministerium weitere Peinlichkeiten zu ersparen: „Wir haben Klage wegen Prozessverschleppung eingereicht.“ Im Normalfall würden derartige Wiederaufnahmen vor Gericht nach deutlich unter 50 Monaten stattfinden. Außerdem werde er im Oktober eine Demo vor dem Ministerium organisieren.

Dr. Andreas Schwienhorst aus Tessmannsdorf am Salzhaff, Vorsitzender der Reriker BUND-Ortsgruppe Quelle: Thomas Hoppe

Schwienhorst sagt, es sei in den vergangenen Jahren zu mehreren Flugunfällen gekommen, bei denen die Maschinen von Zweedorf aus gestartet sind. Erst am 4. August ist ein Helikopter vom Typ Bell 47 nahe Lübstorf auf ein Feld gestürzt, der von Zweedorf aus gestartet ist. Dabei wurden der Pilot und zwei Passagiere verletzt. Die Unfallursache wird von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig untersucht. Dass den Flugplatz dabei eine Schuld trifft, ist eher auszuschließen, da der Heli im Privatbesitz des Piloten ist.

„Hier passen keine Solaranlagen rein.“ Flugbetrieb schon!

Der Umweltschützer, der auch schon gegen Surfer und Kiter auf dem Salzhaff aktiv geworden ist, wollte früher selbst auf dem Gelände einen Solarpark errichten. Das hat sich mit der Flugplatz-Lizenz zerschlagen, da der Betreiber eine Kooperation ablehnt. Mit einer skurrilen Begründung. Müller sagt: „Eine Kooperation kommt für uns nicht in Frage. Seitdem macht der uns Ärger. Wir liegen hier in der Natur am Rande eines FFH-Schutzgebietes. Da passen keine Solaranlagen rein.“

Zugang nur von Piloten und ihren Begleitern gestattet. Quelle: Jens Wagner

Flugverkehr hingegen schon. Der BUND sagt: „Aus unserer Sicht liegt der Flugplatz an einer völlig falschen Stelle, da er sehr nah an den Vogelschutzgebieten liegt. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung hat dieser Flugplatz nie erlebt.“

Verschwörungstheorien am Salzhaff

Mittlerweile grassieren am Salzhaff die absurdesten Verschwörungstheorien, warum der Flugplatz ohne Genehmigung geduldet werde, bei denen die Stasi, Bundesgrenzschutz, eine Eliteeinheit der Bundeswehr, die Fundus-Gruppe mit ihrem Engagement auf der Halbinsel Wustrow und das Bundesverteidigungsministerium als heimliche Strippenzieher Hauptrollen zugedacht werden. „Das ist alles Unsinn“, sagt Schwienhorst. Für ihn sei das schlicht Schlamperei.

Er sagt: „Damals sind dort Flugzeuge und Helis ohne gültige Zulassung geflogen. Außerdem gab es die Fallschirmspringerei, die auch nicht mit einer ordentlichen Genehmigung betrieben wurde, weswegen sich der Verein nach einem tödlichen Unfall über Nacht aufgelöst hat. Dann das Urteil 2014, das seitdem über dem Flugplatz schwebt. Das alles wirft kein gutes Licht auf den Flugplatz, aber auch auf die zuständigen Behörden.“ Gemeint sind das Schweriner Ministerium, das Luftfahrtbundesamt, das OLG, der Landkreis, der nicht eingreift, und das Justizministerium, das diese Prozessverschleppung seit sechs Jahren duldet.

Jörg Müller sagt dazu trocken: „Uns tangiert diese Verhandlung eigentlich eher nicht, auch wenn das alles nicht gerade förderlich ist. Dem Verfahren sehe ich sehr gelassen entgegen. Der Schweinhorst ist ein Querulant, der gegen alles Mögliche klagt.“

Von Michael Meyer