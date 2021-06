Rerik

Jetzt macht die Stadt Rerik Schluss: Zusätzliche Ferienwohnungen im Zentrum sind nicht mehr erlaubt. Das ist Bestandteil des Bebauungsplans Ortskern. Konkret geht es um den Bereich Kastanienallee, Leuchtturmstraße, Kröpeliner Straße und Seestraße. Hier hatten in den letzten Jahren Ferienwohnungen überhandgenommen. „Eine Familie mit drei Kindern verliert gerade ihr Wohnrecht, wegen der Umnutzung zu einer Ferienwohnung“, berichtete Stadtvertreter Michael Doss auf der jüngsten Stadtvertretersitzung. „Das zeigt, wohin es geht und warum es so wichtig ist.“

Li Patzelt, Mitarbeiterin im Planungsbüro Mahnel, machte sich an eine Bestandsaufnahme. Die sei nicht ganz einfach gewesen. Neben Unterlagen vom Amt habe sie Baugenehmigungen eingesehen, die Kurverwaltung befragt und selbst vor Ort recherchiert. Das Ergebnis: Von 386 Wohneinheiten in dem Gebiet sind nur 102 Dauerwohnungen und 30 Zweitwohnungen. „Der Rest sind Ferienwohnungen.“ Davon sind 130 genehmigt, sie genießen Bestandsschutz und dürfen bleiben. 95 weitere Ferienwohnungen aber, die nicht genehmigt sind, müssen weichen.

„Stadt muss das konsequent umsetzen“

Normalerweise sollten Ferienwohnungen in einem Mischgebiet wie dem Reriker Ortskern nur ausnahmsweise zulässig sein und höchstens 15 bis 20 Prozent der Nutzung ausmachen. Denn, so Li Patzelt, die Stadt wolle auch noch andere Gewerbe ermöglichen. „Das ist nicht ganz einfach für die, die Ferienwohnungen dort haben, die nicht genehmigt sind“, sagte Li Patzelt. „Aber die Ziele zum Erhalt des Ortskerns sind höher zu bewerten.“ Und auch Stadtplaner Ronald Mahnel sagte: „Hier sind öffentliche und private Interessen abzuwägen – und die Stadt muss sie konsequent umsetzen.“ Die hat schon seit Längerem vor, zu unterbinden, dass immer mehr Dauerwohnungen im Ortskern in Ferienwohnungen umgewandelt werden.

Umgestaltung der Haffküste

Die Besitzer der Grundstücke an der Haffküste sollen dort künftig Vorbauten errichten dürfen. „Es geht darum, die Attraktivität im Haffbereich zu steigern“, sagt Ronald Mahnel. Die Vorbauten würden eine bessere Ausstattung auch an Schlechtwettertagen gestatten. Zudem soll es künftig möglich sein, in einem Teil des Parks Boote zu lagern. Stadtvertreter Kai Kloss kritisierte das: „Ich würde dort lieber Strandkörbe sehen als Boote.“ Auch Thomas Hähnel, Vorsitzender des Bauausschusses, sagte, dass das nicht das Optimum sei. Allerdings sei von einer begrenzten Fläche die Rede. Strandkörbe habe man im Ausschuss diskutiert, allerdings nicht für sinnvoll erachtet. „Es ist wichtig, den Bereich der Haffwiesen zu erhalten“, sagte Stadtplaner Ronald Mahnel. „Und wir reden über 10 bis 15 Boote, die dort maximal liegen dürfen.“

Auf einen weiteren Vorteil wies Bürgermeister Wolfgang Gulbis hin: Mit dem neuen Bebauungsplan dürfte dort auch der Anhänger einer Surfschule stehen, in dem sie ihr Equipment aufbewahrt. Bisher müsste der Betreiber das jedes Jahr neu beantragen.

Neue Details zum Supermarkt

Der Neubau des Discounters am Ortseingang nimmt immer konkretere Formen an. Im Bebauungsplan soll nun festgelegt werden, dass das Gebäude von den dahinterliegenden Grundstücken nur durch eine Grünzone getrennt ist. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt von der Kröpeliner Straße aus. Geh- und Radweg sollen dort weiter verlaufen. In den Entwurf für den Bebauungsplan wurden die Stellungnahmen der Anwohner aufgenommen. Aus Rücksichtnahme auf sie wird der Backshop, den es in dem Discounter geben soll, an die südliche Seite – zur Straße hin – verlegt. „Dadurch erwartet man weniger Emissionen für die Anwohner“, sagte der Bauausschussvorsitzende.

Die Entwürfe für die Bebauungspläne werden öffentlich ausgelegt. Anwohner haben dann die Möglichkeit, sie einzusehen und Stellungnahmen dazu abzugeben.

Wohngebiet Buchenweg geteilt

Für die Wohnsiedlung am Buchenweg wurde der Flächennutzungsplan geändert. Sie wird in zwei Baugebiete geteilt. In einem ist ausschließlich Dauerwohnen zulässig, im zweiten Bereich ist eine Ferienwohnung in untergeordneter Nutzung möglich, beispielsweise als Einliegerwohnung.

Von Cora Meyer