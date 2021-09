Rerik

Mehr Augen wachen demnächst über Rerik: Das Ostseebad will einen privaten Sicherheitsdienst engagieren. Geplant sei zunächst ein Feldversuch im September, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. „Es gibt keine großen Probleme aber es treffen sich hin und wieder ein paar Jugendliche, einige haben auch Sprayflaschen dabei.“ Der Sicherheitsdienst könne auch Camper auf öffentlichen Parkplätzen darauf hinweisen, doch lieber die Zeltplätze zu nutzen.

Wenn der Feldversuch erfolgreich verläuft, will Rerik den Sicherheitsdienst zum Auftakt der kommenden Saison wieder einstellen. Die Verwaltung benennt Schwerpunkte, an denen er verstärkt kontrolliert. „Wenn die Bürger Probleme sehen, können sie sich aber auch bei uns melden“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Das Ordnungsamt von Rerik kann diese Kontrollen nicht übernehme. „Deren Kapazitäten sind begrenzt“, sagt Mathias Druse. Noch bis zum 11. September für die Bürger im Einsatz ist jedoch der Bäderdienst der Polizei. Er setzt sich zusammen aus Bereitschaftspolizisten und ortsansässigen Beamten vom Hauptrevier Bad Doberan.

Polizisten fahren Streife in der Region

„Die Kollegen kontrollieren zu Schwerpunktzeiten, aber natürlich nicht rund um die Uhr“, sagt Kristin Hartfil, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Güstrow. Sie erklärt: Die Polizisten fahren Streife, allerdings verteilt über die Region Rerik, Bad Doberan, Kühlungsborn und haben eine bestimmte Verweilzeit dort. Die Anfahrtzeiten seien mitunter lang. „Da sind die kleinen Sprayer weg.“ Zudem könnte die Polizei nicht überall sein. Deshalb könne sie das Ansinnen der Stadt Rerik, einen Sicherheitsdienst zu engagieren, nachvollziehen. Ein gut aufgestellter Ordnungsdienst könne auch den Kontakt mit den Menschen im Ort halten und nachfragen, wo es Probleme gibt.

„Die Erreichbarkeit der Polizei ist über das Hauptrevier oder die Leitstelle gegeben“, sagt Kristin Hartfil. „Wir sind bemüht, im Sommer mehr Präsenz zu zeigen. Wenn ein Bürger Probleme hat, sind wir für ihn erreichbar.“ Den Bäderdienst gibt es in Mecklenburg-Vorpommern seit 30 Jahren. Seit dem 4. Juni haben 202 Beamte landesweit in den Urlauberzentren die Beamten in den Revieren vor Ort unterstützt. Über den gesamten Zeitraum des Bäderdienstes decken 122 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus den Präsidien in Neubrandenburg und Rostock den Einsatz ab. Darüber hinaus wird das Landesbereitschaftspolizeiamt mit 80 zusätzlichen Einsatzkräften den Bäderdienst unterstützen.

Zusätzliche Präsenz ist hilfreich

„Auch wenn der Bäderdienst da ist: Es sind trotzdem viele Urlauber“, sagt Kristin Hartfil. Wenn mehr Sicherheitskräfte Präsenz zeigen, sei das positiv zu bewerten. Das werde im Ort ja auch wahrgenommen. „Es ist noch jemand zusätzlich da, der aufpasst.“ Schwerpunkte seien beispielsweise, ob Fahrräder gesichert seien. Auch Autos würden häufig aufgebrochen.

Kristin Hartfil weist jedoch darauf hin, dass ein Ordnungsdienst nicht die Kompetenzen wie ein Polizeibeamter hat. Er kann einen Platzverweis oder ein Hausverbot aussprechen. „Sind Maßnahmen zu treffen, werden wir gerufen“. Denn nur die Polizei kann sie durchsetzen.

Sicherheitsdienste auch in anderen Ostseebädern

Private Sicherheitsdienste sind auch in Warnemünde und Graal-Müritz im Einsatz. Auch die Stadt Kühlungsborn hat seit Ausbruch der Corona-Pandemie einen engagiert. Er soll noch bis Ende des Jahres Streife im Ostseebad laufen. „In der Stadt kommt es zu Auffälligkeiten im Bereich Sicherheit und Ordnung, die recht gravierend sind“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

„Wir haben des Öfteren Heranwachsende und junge Erwachsene im Stadtbereich, die Partys machen und sich an den Strandkörben zu schaffen machen“, sagt er. Im Stadtwald hinterließen die Feiernden eine Unmenge an Unrat. „Da nützt vermehrtes Aufstellen von Papierkörben nicht. Die lassen alles fallen, wo sie sind.“ Da müsse man präventiv vorgehen.

Der Sicherheitsdienst in Kühlungsborn ist vor allem nachts im Einsatz. Er sorge dafür, dass sich die Versammlungen auflösten. Dabei gehe es der Stadt nicht um das Treffen der Jugendlichen an sich. Doch wenn Sachbeschädigung und Vermüllung damit einhergehen, müsse gehandelt werden.

Von Cora Meyer