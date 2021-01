Rerik

Das vergangene Jahr war für die Stadt Rerik das „beste Jahr in der Stadtgeschichte“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung der Stadt. Zumindest touristisch gesehen. Denn trotz der Reisebeschränkungen aufgrund des Coronavirus verzeichnete das Ostseebad zehn Prozent mehr Gäste. „Trotz der viereinhalb Monate, die komplett gefehlt haben“, sagt Mathias Druse. Seiner Ansicht nach werde sich das so im kommenden Jahr noch einmal wiederholen.

„Uns ist aber auch bewusst, dass es irgendwann einen Bumerang-Effekt geben wird“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Denn irgendwann würden die Leute auch wieder ins Ausland reisen dürfen – und wollen. Wie andere Ostseebäder profitierte Rerik im vergangenen Jahr davon, dass genau das nicht möglich war und sich viele für Urlaub im eigenen Land entschieden.

Hawaiian-Sports-Festival mit Festtafel

Aber auch wenn noch nicht klar ist, wie sich die Corona-Situation in Deutschland entwickelt: In Rerik haben die Planungen für die kommende Saison begonnen. „Wir tun so, als wäre alles normal“, sagt Mathias Druse. Denn es sei einfacher, Veranstaltungen abzusagen, als welche aus dem Boden stampfen zu müssen. Und so stehen zunächst die üblichen großen Veranstaltungen wie die Hafffesttage und das Lichterfest im Kalender.

Auch das Hawaiian-Sports-Festival soll wieder am Strand des Ostseebades stattfinden. „Das wollen wir deutlich ausbauen“, sagt Mathias Druse. Bisher gebe es nur die Wettbewerbe auf dem Wasser, die sich die Leute vom Strand aus anguckten. Nun habe man die Idee entwickelt, das schwedische Mittsommerfest zu kopieren. Denkbar sei eine große Tafel am Strand aufzubauen, an der sich viele Menschen zum gemeinsamen Essen hinsetzen können. Dazu könne jeder selbst etwas mitbringen. Außerdem seien abends Konzerte lokaler Bands geplant.

Ohne größeres Rahmenprogramm kommt der Ostseeküstenlauf aus. Die Sportveranstaltung wird in diesem Jahr erstmals ihren Start- und Zielpunkt in Rerik haben. „Darüber freuen wir uns, da wollen wir erstmal Erfahrungen sammeln“, sagt Mathias Druse.

„Kösterschün“ kriegt Küche und Klimaanlage

Außerdem investiert die Kurverwaltung in die „Kösterschün“: Sie bekommt eine größere Küche. „Bisher gibt es ja eigentlich nur eine kleine Teeküche“, sagt Mathias Druse. Bei größeren Veranstaltungen wie Hochzeiten, für die die „Kösterschün“ häufiger angemietet wird, sei das zu wenig. Nun soll es eine Kühlmöglichkeit geben und etwas zum Warmhalten von Speisen. „Wir wollen auch eine Klimaanlage nachrüsten“, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Im Sommer heizten sich die Räumlichkeiten sehr stark auf. „Und es ist nicht schön, wenn man auf seiner Hochzeit schwitzt.“ In normalen Jahren sei die „Kösterschün“ gut frequentiert. „Wir haben etwa 45 externe Mietverträge“, sagt Mathias Druse. Hinzu kämen die Veranstaltungen der Stadt und der Kurverwaltung, die dort stattfinden.

Eine davon hätte auch eine Ausstellung von Fotografien und Skizzen zu Werken der Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude in Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Rostock sein sollen. Sie wurde Ende vergangenen Jahres eröffnet – unmittelbar danach kam der Lockdown. Am ersten Wochenende, der einzigen Möglichkeit, die Bilder zu sehen, kamen 451 Menschen, die dafür bis zu 45 Minuten Schlange standen, um die Corona-Bestimmungen und die Abstandsregeln im Gebäude einzuhalten.

Mathias Druse hoffte bis zuletzt, die Schau doch noch einem größeren Publikum zeigen zu können. Bisher vergeblich. „Ich habe diese Ausstellung abgeschrieben“, sagt er. Ende des Jahres werde man einen neuen Versuch unternehmen, mit einem anderen namhaften Künstler. „Vielleicht kommt Christo übernächstes Jahr nochmal.“

Rettungsschwimmer-Duschen werden saniert

Auch an die Sicherheit ihrer Gäste denkt die Kurverwaltung – und saniert die Sanitäranlage in der Unterkunft für die Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. „In Zukunft wird es schwierig sein, genug Leute zu finden, die die Strände bewachen“, sagt Mathias Druse. „Wir wollen investieren, damit wir super Standards haben.“ Er hofft, dass es dadurch in Rerik auch künftig möglich sei, stets alle Rettungstürme zu besetzen. „Das ist uns sehr wichtig.“

Von Cora Meyer