Die Glocken der Kirche in Rerik läuten am Sonntagnachmittag. Nicht ohne Grund. Die Stadt feiert mit Günther Uecker seinen 90. Geburtstag nach und hat ein besonderes Geschenk für den weltbekannten Objektkünstler: Ein Stück eines Baumes von der Halbinsel Wustrow, in dem ein Nagel eingewachsen ist. Günther Uecker ist auf der Halbinsel bei Rerik aufgewachsen. Seine Verbundenheit zur Stadt wird bei der Feier deutlich.

Günther Uecker und seine Frau Christine, Karen Siegert, Pastorin im Ruhestand, und Bürgermeister Wolfgang Gulbis ( SPD) lauschen den Klängen der Kirchenglocken vor der Kösterschün in Rerik. Es sind die Glocken, die Günther Uecker selbst gestaltet und dessen Guss er durch den Verkauf eines extra dafür geschaffenen Bildes ermöglich hatte. Das Werk „Spirale“ wurde in Berlin für 414 800 Euro versteigert.

Die Glocken in der St. Johannis-Kirche in Rerik tragen die Signatur von Günther Uecker. Quelle: Sabine Hügelland

„Sie haben uns nicht nur die schönen Glocken geschenkt, sondern standen uns über die Jahrzehnte mit Rat und Bescheidenheit zur Seite und haben immer am Ort ihrer Kindheit festgehalten“, sagt Wolfgang Gulbis in seiner Ansprache im Garten der Kösterschün vor etwa 50 Gästen. Die eigentliche Festveranstaltung war wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Günther Uecker ist am 13. März 90 Jahre alt geworden.

„Ich gehe davon aus, dass es wenige Menschen gibt, die so mit dem Ort ihrer Kindheit verbunden sind wie Sie“, so Gulbis, der sich noch gut an die erste Begegnung mit dem Schaffer der Nagelbilder erinnern kann. Vor allem seine Demut und seine Gelassenheit haben Eindruck hinterlassen.

Der Nagelkünstler Günther Uecker wurde am 13. März 1930 in Wendorf bei Crivitz geboren. Uecker wuchs auf der Halbinsel Wus­trow auf. Er studierte in Wismar, Berlin und Düsseldorf – wo er ab 1974 lehrte – Malerei. 1961 trat er der Künstlergruppe „Zero“ bei. 1970 war Uecker einer der deutschen Vertreter auf der Biennale Venedig. 2016 stellte er seine Schau „Der geschundene Mensch“ in der Kunsthalle Rostock aus und schenkte dem Museum die Exponate. Uecker lebt in Düsseldorf und St. Gallen und hat auf der Halbinsel Wustrow ein kleines Haus, in das er sich zurückziehen kann.

Ast vom Birnbaum mit besonderem Einwuchs

Zum Geburtstag gab es für den Ehrenbürger der Stadt Rerik von dieser ein „Erstlingswerk“. „Es ist ein Baum von der Halbinsel Wustrow, der 1930 oder 1928 gepflanzt wurde. Dann wurde ein Nagel eingeschlagen“, erläutert Gulbis und meint: „Eventuell ein Erstlingswerk von Ihnen im Alter von sechs Jahren?“ Er zeigt auf den Nagel, der eingewachsen und von den Jahresringen des Birnbaumes überholt wurde. Der Fund sei ein Zufall gewesen.

Günther Uecker und seine Frau Christine bei der Nachfeier in Rerik anlässlich seines 90. Geburtstages. Quelle: Anja Levien

„Das ist ja wunderbar, ich freue mich sehr“, erwidert Günther Uecker. „Ich fühle mich so gerührt, in dieser Gemeinde aufgenommen zu sein.“ Die damalige Pastorin Karen Siegert hatte ihn auf die fehlenden Glocken aufmerksam gemacht und dass sie durch Spenden versuchen wollen, diese wieder in die Kirche zu bringen. „Das war ein großes Unterfangen“, erinnert sich Uecker. Dabei habe Karen Siegert „meine Großzügigkeit gar nicht ernst genommen. Das war aber die Tatsache.“ Sogar der Dachstuhl sei dann noch mitfinanziert worden.

Rückkehr in die Heimat

Rückblickend auf sein Leben sei er dankbar, dass er dem Ort seiner Herkunft, „wo ich viel barfuß gelaufen bin, denn wir hatten nur Schuhe für den Winter“, wiederbegegnen konnte. Die Halbinsel ist seit Jahrzehnten für die Öffentlichkeit gesperrt, doch Uecker gelang es immer wieder, auf die Insel zurückzukehren.

Michael Kluth, ein Freund und Wegbegleiter Ueckers, hat einen Film über den Künstler und die Halbinsel Wustrow gedreht. „Poesie der Erinnerung“ heißt das Werk, der die persönliche Beziehung Günther Ueckers zur Halbinsel Wustrow thematisiert. „Du hast immer betont, bei all unseren Reisen, dass du so eine ungestillte Sehnsucht hast nach diesem Ort, Wustrow, Rerik“, sagt Michael Kluth und zitiert Uecker aus dem Film: „Heimat ist vielleicht eine Erinnerung. Die Wiederbegegnung ist eine Befremdung. Aber die innere Vorstellung von Heimat, die ist geblieben. Sie ist von Selbstwerdung geprägt, es ist eine Mutation von Gefühlen und mündet in Sentimentalität. Und so ging ich um über die Jahrzehnte mit dieser Sehnsucht, hier nach Wustrow auf diese Insel wieder zurückkehren zu können. Die Insel ist immer die Insel geblieben. Es ist ein Synonym eines Ortes der Sehnsucht und bleibt auch unerfüllt. Er ist nur an der Gegenwart der Enttäuschung wahrnehmbar, die man erlebt.“

Von Anja Levien