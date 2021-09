Rerik führt Handyparken ein

Rerik

In Rerik können Autofahrer ihren Parkschein nun auch per Smartphone lösen und bezahlen. Das Ostseebad hat das Handyparken auf allen öffentlichen kostenpflichtigen Parkplätzen eingeführt. Die Stadt arbeitet dafür mit zwei Anbietern zusammen. „Wir haben uns daran orientiert, was es im Umkreis gibt“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. In der Region Bad Doberan, Rostock und Kühlungsborn sei Easypark verbreitet, in Wismar, Poel und Umgebung Mobilet.

Auch Tageskurkarte bald per Handy

Demnächst soll es auch möglich sein, die Tageskurkarte für den Strand über die App zu kaufen, sagt der Leiter der Kurverwaltung. Mit dem Meldesystem für Urlauber habe das allerdings nichts zu tun. Mit der Parkapp entfällt der Gang zum Automaten. Autofahrer benötigen kein Kleingeld und können den Parkschein auch von unterwegs verlängern – oder die Parkzeit vorzeitig beenden, wenn sie früher zum Auto zurückkommen als erwartet. Allerdings: Wer seinen Parkschein statt am Automaten über das Handy kauft, zahlt in Rerik drauf. „Die Anbieter erheben Gebühren“, sagt Mathias Druse. Bei Mobilet seien das nur zehn Cent, bei Easypark wesentlich mehr.

Auswertung erfolgt im Herbst

Erste Nutzungszahlen, wie das Handyparken angenommen wird, erwartet er im Herbst. Das gilt auch für das neue Parkleitsystem, das seit mehreren Wochen in Betrieb ist. Über einen Sensor an der Zufahrt zum Parkplatz am Wustrower Hals wird ermittelt, wie viele Fahrzeuge sich dort befinden. Wenn die 120 Stellplätze belegt sind, zeigen große Tafeln an den beiden Ortseingängen das an. Die Stadt verspricht sich von dem Leitsystem, den Suchverkehr nach Parkplätzen im Zentrum zu reduzieren. Stattdessen sollen die Besucher gleich auf einen der Auffangparkplätze am Ortsrand fahren und ihr Auto dort abstellen.

Von Cora Meyer