Rerik

Die Stadt Rerik gibt nicht auf: Sie kämpft um einen Radweg entlang der Landesstraße zwischen dem Westhofer Kreuz und dem Ortseingang. „Das Land wäre zuständig, hat es aber seit 15 Jahren nicht hinbekommen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. „Wir kümmern uns jetzt selbst darum.“

Der Plan der Stadt ist, einen temporären Radweg zu bauen. Im März 2021 habe es nach Angaben des Bürgermeisters eine Voranfrage von der Kurverwaltung beim Landkreis Rostock gegeben, was dafür getan werden müsste.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im September habe man die Antwort erhalten, dass auch ein Behelfsradweg wie ein asphaltierter Radweg betrachtet würde. Demzufolge befürchte man, dass die Gemeinde den behelfsmäßigen Radweg auch irgendwann ausbauen werde. „Das Verfahren ist offen“, sagt der Bürgermeister.

Nach Angaben des Landkreises Rostock wurde das Vorhaben jedoch für das Fördermittelprogramm „Stadt und Land“ über das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung angemeldet. Ein aktueller Bearbeitungsstand ist dem Landkreis Rostock eigenen Angaben zufolge nicht bekannt.

Keine Aussicht auf Finanzierung

„Die Planungen der Gemeinde sind uns nicht bekannt“, sagt André Horn, zuständig für Kommunikation, Internet und Baustelleninformation im Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV. Für die Gemeinde gibt es seinen Aussagen zufolge vorerst kaum eine Aussicht auf Hilfe vom Land. „Für die Jahre 2014 bis 2023 wurde in mehreren Priorisierungsphasen ein Bauprogramm für straßenbegleitende Radwege an Landesstraßen mit den jeweiligen Landkreisen abgestimmt.“ Dieses Lückenschlussprogramm wird aus Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.

„Die Priorisierung von Maßnahmen musste dabei am verfügbaren Finanzbudget ausgerichtet werden, so dass nicht alle regionale Wünsche und Bedarfe in diesem Programm umgesetzt werden können“, sagt André Horn. Der Radweg vor Rerik sei nicht hoch priorisiert worden und somit nicht Bestandteil des Lückenschlussprogrammes. „Damit ist eine Finanzierungsaussicht bis einschließlich 2023 nicht gegeben. Das Straßenbauamt Stralsund konzentriert sich bei seinen Planungen auf die Radwege mit gesicherter Finanzierung – also auf die Vorhaben des Lückenschlussprogrammes.“

Einzelfall muss geprüft werden

Es sei jedoch grundsätzlich möglich, dort einen Radweg zu bauen. Straßenbegleitenden Radwege würden dort gebaut, wo das Konfliktpotenzial für Radfahrerinnen und Radfahrer besonders hoch sei, sagt der Mitarbeiter des Landesamtes. „Das können Streckenabschnitte mit hohen Kfz- und/oder Radfahrerzahlen sein, aber auch Strecken mit sehr schmaler Fahrbahn oder starker Kurvigkeit. Ob ein Radweg gebaut werden kann, muss in jedem Einzelfall geprüft werden.“

ADFC: „Radweg würde Bedarf steigern“

Das weiß auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. (ADFC). Grundsätzlich befürwortet man die Pläne der Gemeinde dort allerdings. „Man sollte die Möglichkeit anbieten, Radverkehr zu erleichtern – gerade in Gegenden, wo man es mit dem Tacho nicht so genau nimmt“, sagt Michael Reitz, Vorsitzender Regionalverband Rostock. Er war selbst schon auf der Strecke unterwegs.

Michael Reitz würde sich wünschen, dass der Radweg außerorts an den im Ort angeschlossen würde. „Durchgängige Anlagen sind zu bevorzugen.“ Der Regionalvorsitzende des ADFC glaubt außerdem, dass mehr Menschen von Rerik aus mit dem Fahrrad fahren würden, wenn es dort einen Radweg gäbe. „Er würde den Bedarf steigern. Das wäre schön.“

Von Cora Meyer