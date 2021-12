Rerik legt neue Regeln für Kiter und Surfer am Ostseestrand fest

Rerik

„Wir haben lange darüber geredet, dass wir eine neue Strandsatzung brauchen“, sagte Johannes Rohn, Mitglied der Stadtvertretung Rerik und Vorsitzender des Ausschusses für Tourismus, Umwelt und Kultur, bei der erstmals online stattfindenden Stadtvertretersitzung der Stadt Rerik. In einer Zoom-Konferenz versammelten sich alle Mitglieder. Nur wenige der Teilnehmer hatten dabei immer wieder mit technischen Problemen oder der Internetverbindung zu kämpfen.

Den Einwand des Wasser- und Schifffahrtsamtes zur geplanten Wassersportzone könnten die Mitglieder übersehen, sagte Rohn. „Vielleicht ist das Amt auch mal gut gewollt, dass sie uns Lösungen aufzeigen und nicht immer nur Widersprüche.“

Änderungswünsche an der Satzung gab es hinsichtlich einer Aufzählung im Paragraf zwei, in dem die Strandzugänge aufgelistet sind. In einer Tabelle wurde der Hauptturm der Steilküste zugeordnet. „Das ist doch aber nicht der Hauptturm, der müsste doch an die Seebrücke“, sagte Susann Never. Nach kurzer Klärung wird dieser Punkt geändert.

Klärungsbedarf bei der Strandkorbnutzung

Des Weiteren wollte Michael Doss, erster stellvertretender Bürgermeister, wissen, ob es für die Aufstellung der Strandkörbe für Privatleute eine räumliche Einschränkung in der Satzung gebe. „Eine räumliche Regelung gibt es nicht“, sagte Rohn. Die Ausschussmitglieder hätten das zwar lange diskutiert, seien aber zu dem Schluss gekommen, dass es wenig Sinn ergebe.

In den vergangenen Jahren hätte es nicht mal eine Handvoll Anträge dazu gegeben, erläuterte Rohn. „Da kann man durchaus Milde walten lassen und muss das nicht genauer regeln.“ Der Vertrag über eine private Strandkorbnutzung müsse ohnehin mit der Stadt Rerik geschlossen werden und diese könnte dann immer noch bei Bedarf ein Veto einlegen.

Wassersportzone beginnt am Wustrower Hals

Anschließend stimmten die Vertreter ab. „Wer damit einverstanden ist, die Satzung in vorgelegter Form zu bestätigen, den bitte ich um ein Handzeichen“, sagte Wolfgang Gulbis, Bürgermeister von Rerik. Die Abstimmung der Stadtvertreter erfolgte einstimmig. Die neue Strandsatzung gilt nun ab dem 1. April 2022. Denn die Satzung ist laut Paragraf drei immer nur vom 1. April bis zum 31. Oktober eines Jahres gültig.

Sie regelt jetzt auch einen Bereich speziell für Wassersportler. Demnach dürfen Kites und Surfbretter nur innerhalb der Wassersportzone genutzt werden, und dies ganzjährig. Diese Zone beginnt 200 Meter vom Strand und habe einen Radius von 200 Meter.

Die Seebrücke soll dabei freigehalten werden. Zum Auf- und Abbauen sei der vorgesehene Korridor zu nutzen. Dieser beginnt am Strandabgang „Wustrower Hals“ und ende 30 Meter östlich in Richtung Seebrücke. Die Nutzung von Jet-Skis ist nun ganzjährig am Reriker Strand untersagt.

Von Lisa Walter