Die Hälfte der verfügbaren Wohnungen im Ostseebad Rerik sind Ferienwohnungen, neun Prozent mehr als 2006. Das Ostseebad möchte den Trend stoppen und mehr Dauerwohnungen im Ort schaffen. Dafür soll das Gebäude an der Kröpeliner Straße 3 saniert und ausgebaut werden. Das Projekt wurde am Donnerstag in der Kösterschün während der Dialogtour „Zukunft des Wohnens“ der Landesregierung vorgestellt. Es war nicht die einzige Idee, die am Abend diskutiert wurde.

Rerik braucht Wohnraum. Das hat Bürgermeister Wolfgang Gulbis ( SPD) deutlich gemacht. Zwar entstehen am Buchenweg 42 neue Grundstücke für Einfamilienhäuser, doch für diese lagen nach zwölf Wochen bereits 140 Bewerbungen vor. Der Grundstückspreis wird laut Robert Erdmann, Geschäftsführer der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (LGE), die das Wohngebiet entwickelt, nicht unter 150 Euro liegen. „Dabei haben wir mal zwischen 50 und 80 Euro pro Quadratmeter angefangen“, erinnert er sich an Erschließungen, die über zehn Jahre zurückliegen.

Die Dialogtour "Zukunft des Wohnens" der Landesregierung gastiert in der Kösterschün in Rerik. Quelle: Anja Levien

Damit sich Einheimische Grundstücke leisten können, Nachkommen geerbte Häuser nicht von Dauerwohnen in Ferienwohnungen umwandeln und Angestellte im Tourismussektor bezahlbare Wohnungen finden, hat sich die Landesregierung mit dem Thema „Zukunft des Wohnens“ befasst und möchte an elf Orten im Land mit Bürgern und Kommunalpolitik ins Gespräch kommen. „Wie bekommen wir es hin, für die, die hier arbeiten, wieder Wohnraum zu schaffen“, fragt Entwicklungsminister Christian Pegel ( SPD) die Zuhörer in der Kösterschün.

Nach Sanierung sollen 53 Wohnungen zur Verfügung stehen

Ein Beispiel dafür startet die Stadt Rerik mit der LGE. Sie gründen die Gesellschaft „Wobau Rerik“, die sich um die Sanierung des Gebäudekomplexes an der Kröpeliner Straße kümmern soll. Die Stadt habe das sanierungsbedürftige Gebäude 2015 gekauft, „weil wir gewusst haben, dass wir Wohnraum brauchen“, erläutert Wolfgang Gulbis. Derzeit befinden sich in dem Gebäude die Awo-Kita „Uns Kinnerstuv“, eine Physiotherapie, eine Arztpraxis, eine Fahrschule und 43 Wohnungen. „40 Prozent der Wohnungen sind nicht mehr vermietet. Das Haus ist in einem desolaten Zustand“, sagt Erdmann.

Das Gebäude an der Kröpeliner Straße 3 in Rerik soll saniert werden. Bisher befinden sich 40 Wohnungen, eine Kita, eine Fahrschule, eine Arztpraxis und eine Physiotherapie in dem Gebäudekomplex, in dem insgesamt 53 Wohnungen entstehen soll. Quelle: Anja Levien

Vorentwurf und Kostenschätzung für die Sanierung und den Ausbau seien beauftragt worden. Die Baukosten liegen bei etwa sechs Millionen Euro. „Wir wollen 53 Wohnungen errichten.“ Für die Kita müsse ein neuer Standort gefunden werden.

„ Rerik soll Wohnstandort für Kinder und Enkel bleiben, daher müssen wir jetzt Wohnraum sichern“, macht Wolfgang Gulbis deutlich.

Idee: Dauerwohnen in Wochenendsiedlung möglich machen

Jörn-Michael Grün weist in dieser Hinsicht auf die Wochenendsiedlung zwischen Maiglöckchenweg, Hortensienweg und Wustrower Straße hin, die als Sondergebiet ausgewiesen sei. Im Innenbereich sei die Bebauung zu eng, die Wege zu schmal, um hier Dauerwohnen zu ermöglichen, doch im Außenbereich wie beispielsweise am Maiglöckchenweg seien die Grundstücke groß genug und erschlossen. „Um mehr Wohnraum zu schaffen, könnte man überlegen, in diesen Außenbereichen das Wohnen zuzulassen.“ Laut Bürgermeister Gulbis sei die Situation bekannt. „Das ist eine Frage, die haben wir uns gestellt, aber wir sind noch nicht zum Abschluss gekommen.“

Jörn-Michael Grün, 67: „Um mehr Wohnraum zu schaffen, könnte man überlegen, ob man im Außenbereich des Sondergebietes mit den Wochenendhäusern das Wohnen zulässt.“ Quelle: Anja Levien

Jörn-Michael Grün hat ein Grundstück in dem Bereich, würde gerne bauen und für dauerhaftes Wohnen vermieten. Das seien genauso Einnahmen wie aus Ferienwohnungen, sagt er und spricht sich für die Schaffung von Wohnraum aus. Dass der Ort nicht mehr Ferienwohnungen braucht, sagt auch Stadtvertreterin Karen Siegert. „Ich möchte bestätigen, auch von Seiten der Urlauber, die finden es schön und beschaulich hier. Sie sagen, es ist gut so, wie es ist.“

Falko Beitz ( SPD), Bürgermeister der Gemeinde Stolpe auf Usedom, unterstreicht das. „Mir sagen Urlauber, dass die Qualität des Tourismus ab einer bestimmten Zahl an Gästen leidet. Daher müssen wir über Grenzen des Wachstums nachdenken.“ In Stolpe sei die Anzahl der Gästebetten von 2010 bis 2018 um 33,3 Prozent gestiegen. Die Bevölkerung um 11 Prozent zurückgegangen. „Wir haben keinen Leerstand, alle Häuser sind bewohnt, aber verstärkt wurde Dauerwohnen in Ferienwohnungen umgenutzt.“

Gemeinde Stolpe hat Satzung für den Erhalt von Wohnraum

Die Gemeinde hat jetzt eine Wohnraumerhaltungssatzung beschlossen. Heißt: Jeder Rückbau, jede Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen bedarf der Genehmigung der Gemeindevertretung – auch wenn keine Genehmigung nach Landesbauordnung notwendig sei. Dabei gehe es nicht nur um den Erhalt von Wohnraum, sondern auch um die sozialen Strukturen wie ausreichend Mitglieder für die freiwillige Feuerwehr, um den Brandschutz sicherzustellen, erläutert Beitz.

Rerik in Zahlen 2006 gab es laut Bürgermeister Wolfgang Gulbis 41 Prozent Ferienwohnungen im Vergleich zum Festwohnen im Ostseebad Rerik. 2019 waren es 50 Prozent: 1355 Wohnsitze und 1334 Ferienwohnungen. 28 Prozent der Ferienwohnungen sind in Eigentum von Rerikern, 12 Prozent sind im Besitz von Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, der Rest der Wohnungseigentümer lebt in den anderen Bundesländern. 680 Männer und Frauen, die eine 40-Stunden-Woche haben, pendeln täglich ins Ostseebad. Mit den Teilzeitkräften sind es über 1000 Pendler.

Mit einer Satzung für die Stadt, möchte sich auch Rerik beschäftigen. Dauerwohnen, Zweitwohnung, Ferienwohnung – in Rerik gibt es „Nutzungskonflikte im Bestand“, sagt Wolfgang Gulbis. „Wir müssen und wollen das regeln.“

