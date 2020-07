Rerik

Was des einen Freud, ist des anderen Leid: Dass Kiter und Surfer gern in Roggow auf das Salzhaff gehen, stört die Einwohner. Der Grund sind vor allem die Wohnmobile und Kleinbusse, mit denen die Wassersportler anreisen. Deshalb sperrt die Stadt Rerik nun die Straße Achter Öwer mit einem Schild ab. Lediglich landwirtschaftlicher Verkehr, Ver- und Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge sollen noch durchkommen.

Im Vorfeld hatte die Stadt erwogen, die Straße nicht mehr öffentlich zugänglich zu machen. „Letztendlich geht es darum, den Rettungsverkehr sicherzustellen“, sagt Bürgermeister Wolfgang Gulbis. „Da geht die Kita baden, die Kinder gehen da spielen.“

Bei günstigen Windverhältnissen zieht es zahlreiche Wassersportlern mit dem Auto nach Roggow. Quelle: BUND

Auch die Einwohner des Ortes nutzen die Stelle zum Bad im Salzhaff. „Da kann immer was passieren“, sagt der Bürgermeister. Vor diesem Hintergrund sei eine Beschilderung sinnvoller.

Verbreitung über soziale Medien

Derzeit würden sich Tagesgäste ihren Hotspot suchen, wo sie kiten und surfen können, sagt der Bürgermeister. Den fänden viele in Roggow – und posteten ihn in den sozialen Medien. „Innerhalb von einer Stunde haben Sie da 50 Fahrzeuge“, sagt Wolfgang Gulbis. „Alle Kiter, die zufällig gerade in MV sind, nutzen dann diesen Hotspot.“ Und einige bleiben auch über Nacht.

Das ist an der Stelle zwar verboten, aber: „Es hält sich keiner dran“, sagt Wolfgang Gulbis. Die Kontrolle sei schwierig. Das Amt Neubukow-Salzhaff könne nur während der Dienstzeiten aktiv werden und auch die Polizei könne nicht überall zugleich sein. „Es sind wenige Chaoten, die den anderen das Leben schwer machen.“

Der Verein der Wassersportfreunde Rerik begrüßt die Maßnahmen der Stadt, um den Verkehr dort einzudämmen. „Wir mögen ja alle die Natur, aber das darf nicht auf Kosten der Anwohner gehen.“ Roggow sei zwar superschön und entspannt, aber kein Campingplatz. „Das verwechseln leider viele“, heißt es vonseiten des Vereins.

Nothalt auf der Durchreise

Einige Reisende nutzen den Platz in Roggow nach Angaben des Bürgermeisters aber auch, weil sie kurzentschlossen angereist seien und für die Nacht kein Quartier hätten. „Nach 20 Uhr ist es schwer, hier etwas zu finden.“

Ihnen will die Stadt nun entgegenkommen. „In der Arbeitsgemeinschaft Verkehr gibt es konkrete Überlegungen, begrenzte Stellplätze zu schaffen“, sagt Mathias Druse, Leiter der Kurverwaltung. Die könnten mit Toiletten und einem kleinen Waschraum ausgestattet sein. Durchreisende könnten sich dort mit Wasser versorgen und auf Toilette gehen. Sie sollten aber am nächsten Tag weiterreisen und einen regulären Campingplatz aufsuchen.

Schwierig an dieser Idee: „Wir können keine öffentlichen Gelder verwenden und dann in Wettbewerb zu den Zeltplätzen treten“, sagt der Bürgermeister. Im Klartext heißt das, die Gebühren für die Kurzzeitplätze am Achter Öwer müssten mindestens genauso hoch sein wie die auf den Campingplätzen.

Von Cora Meyer