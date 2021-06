Kühlungsborn

Sie stechen wohl wieder in See: Die Sommersonnenwendregatta des Seglervereins „Alt Gaarz“ in Rerik soll in diesem Jahr stattfinden. „Wir sind guten Mutes“, sagt Torsten Chudzik, Leiter des Kinder- und Jugendbereichs. Allerdings habe man noch keine endgültige Aussage des Gesundheitsamtes. Laut geltender Corona-Landesverordnung können Landkreise Sportveranstaltungen zulassen, wenn die Inzidenz vierzehn Tage in Folge unter 35 bleibt.

„Wir sind schon gut gebucht“, sagt Torsten Chudzik, bisher seien es etwa 100 Boote der Opti- und Cadet-Klassen. Teilnehmen würden Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, die sich auch weiterhin anmelden können. Die Wettfahrten auf dem Haff sind für den 19. und 20. Juni geplant.

Kein Rahmenprogramm

Auch für das Hawaiian Sports Festival sieht es gut aus, glaubt Matthias Druse, Leiter der Kurverwaltung in Rerik. „Wenn die Inzidenzzahlen unter 35 bleiben, findet es statt“, sagt er. Beginn des Paddelwettbewerbs wäre am Donnerstag, dem 17. Juni, am Sonntag, dem 20. Juni, würde sie enden. Die Veranstalter bieten an, dass sich Sportlerinnen und Sportler noch bis zum 10. Juni ohne Nachmeldegebühr anmelden können. Verzichten müssten Besucher und Teilnehmer allerdings auf das gewohnte große Rahmenprogramm. „Es sollte eine große Tafel am Strand geben, auch Lagerfeuer und Livemusik finden nicht statt.“

Ebenfalls ausfallen müsste die Party der Segler, gestattet wäre nur der Wettkampf. „Aber für die ersten Touristen, die dann schon da sind, wären die vielen Segel auf dem Haff sicher toll zu sehen“, sagt der Leiter der Kurverwaltung.

Chancen zur Qualifikation erhalten

Auch aus sportlicher Sicht wäre es wichtig, dass die Veranstaltungen stattfinden. Das Hawaiian Sports Festival in Rerik ist die Deutsche Meisterschaft in der Disziplin. Die Weltmeisterschaft der Segler der Drachenklasse in Kühlungsborn musste bereits auf das kommende Jahr verschoben werden.

Auch die Beachvolleyballer müssen wohl noch ein Jahr aussetzen. Die Techniker Beach Tour in Kühlungsborn wurde erneut abgesagt. Zunächst habe man damit geplant, sagt Karsten Jurk, Eventmanager bei der Tourismus, Freizeit- und Kultur GmbH. Allerdings handelt es sich beim Turnier in Kühlungsborn um eines in einer deutschlandweiten Serie. Inzwischen hätten auch andere Orte der Tour abgesagt. „Außerdem können noch immer keine sicheren Aussagen getroffen werden“, sagt Karsten Jurk. „Die Veranstaltung hätte im Juli stattfinden sollen.“

Laufveranstaltung im Juli findet statt

Mehr Glück haben die Kühlungsborner Läufer. Der Kübo-Cup, bestehend aus drei Wettbewerben, wird stattfinden. Der erste ist der Night Run am Samstag, dem 17. Juli. „Bei Laufveranstaltungen haben wir ein bisschen mehr Spielraum“, sagt Karsten Jurk. Unklar sei allerdings noch, ob und in welchem Umfang es ein Rahmenprogramm geben wird. Derzeit seien die Auflagen für Veranstaltungen hoch, sagt der Eventmanager. „Das lässt sich schwer gestalten. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit.“

Von Cora Meyer