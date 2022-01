Rerik

Das Ostseebad Rerik (Landkreis Rostock) ist auf der Suche nach Unternehmen, die sich im Ort ansiedeln. Viel Platz dafür bleibt aber im Gewerbegebiet an der Schillerstraße nicht mehr.

„Es gibt noch eine einzige Fläche, der Rest ist in privater Hand“, sagt der stellvertretende Bürgermeister Michael Doss. Es gab aber schon Anfragen und die Stadt habe auch schon Gespräche wegen neuer Gewerbeansiedlungen geführt. „Wir suchen etwas, was uns als Stadt nach vorne bringt“, betont Doss. „Beispielsweise wäre ein Indoorspielplatz interessant.“ Es gehe nicht in erster Linie um Pachterlöse oder Einnahmen durch den Verkauf, sondern darum, dass es in das städtische Konzept passe. „Das ist unsere letzte Gewerbefläche – wenn wir die nicht mit Bedacht vergeben, haben wir nichts mehr.“ Das B-Plan-Verfahren für das Gebiet laufe. „Wir hoffen, es in diesem Jahr abschließen zu können.“

Wohnhäuser, Tourismus und Gewerbe nebeneinander

An dieser Stelle in der Stadt standen schon seit langem Wohnhäuser und Gewerbeunternehmen nebeneinander. Auch der benachbarte Campingplatz unterscheidet dieses von anderen Gewerbegebieten. Ihn gibt es schon seit DDR-Zeiten. „Auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir eine komplett gegenteilige Nutzung“, sagt der stellvertretende Bürgermeister. Das versuche man miteinander in Einklang zu bringen. „Das ist eine Herausforderung.“

Deshalb ist es erforderlich, das Gewerbegebiet zu gliedern. Im Entwurf für den Bebauungsplan ausgeschlossen sind Anlagen, die schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen und die Nachbarschaft gefährden, erheblich benachteiligen oder belästigen. Bisher gibt es solch störendes Gewerbe in dem Gebiet nicht. Auch Gewerbebetriebe der Speditions- und Logistikbranche sowie Lagerplätze sind nicht zulässig. Zum einen befürchtet man zunehmenden Verkehr, zum anderen könnten sich gerade Lagerplätze negativ auf das Ortsbild auswirken. Aus Lärmschutzgründen kann in dem Gebiet auch keine Tankstelle entstehen. Sportstätten jedoch wären ausnahmsweise zulässig. Es blieben also Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Hier sollen Arbeitsplätze geschaffen und erhalten werden.

Ruine hat bewegte Geschichte

Auf dem Grundstück an der Schillerstraße steht momentan noch die Ruine des Landtechnischen Anlagenbaus (LTA). Nach Angaben von Matthias Hübner, dem Bauamtsleiter im Amt Neubukow-Salzhaff, wurde das Gelände gemäß den Ausführungen in der Historischen Erkundung 1938 von der Wehrmacht zur Schaffung der Flak-Artillerie-Schule II gekauft. Ab 1957 wurde das Gelände von der LPG genutzt. Zuletzt dienten die Ruinen als Farbspritzerei, Heizhaus, Kohlelagerplatz und Hauwerk. Die Zukunft der Ruine ist noch unklar.

Aus der Vergangenheit sind auf dem Gelände Altlasten zurückgeblieben. Untersuchungen, die im Zuge des B-Plan-Verfahrens gemacht wurden, haben ergeben, dass für das Gebiet nicht näher definierter Kampfmittelverdacht besteht. Auch weitere Schadstoffe sind auf dem Gelände über die Jahre in den Boden gelangt. Zunächst bestünde nach Ansicht der Fachleute allerdings keine unmittelbare Gefahr.

