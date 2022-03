Rerik wird wieder zum Gartenflohmarkt

Rerik

Das Ostseebad Rerik veranstaltet wieder einen Gartenflohmarkt. Nach der Premiere 2019 musste der Markt zwei Jahre lang wegen des Corona-Pandemie pausieren. Die Idee zu der Veranstaltung stammte von Reriker Einwohnerin Susann Never, die den Flohmarkt damals auf die Beine stellte. Er sei ein voller Erfolg gewesen, teilt die Kurverwaltung mit.

In diesem Jahr hat sie die Organisation übernommen. Schon jetzt sei die Nachfrage groß, heißt es. Der Flohmarkt findet am Samstag, den 16. April, über den gesamten Ort verteilt statt. Die Teilnehmer stellen ihre Stände auf den eigenen Grundstücken auf, so wird aus dem Ostseebad ein Paradies für Trödler und Schnäppchenjäger. Außerdem fallen natürlich die Standgebühren weg.

Wer Interesse hat, selbst einen Stand aufzustellen, kann diesen bei der Kurverwaltung bis zum 18. März anmelden. Angeboten werden dürfen unter anderem Hausrat, Spielzeug und alte Schätze – allerdings nur von Privatleuten. Alle Stände werden dann auf einer Karte aufgeführt, die anschließend in der Kurverwaltung erhältlich ist. Der Flohmarkt wird von 12 bis 16 Uhr geöffnet sein.

Von Cora Meyer