Ihm fehlt etwas. Horst Schirmer, seit 50 Jahren Chorleiter, möchte endlich wieder mit dem Doberner Lehrerchor sowie den Reriker Heulbojen arbeiten, um mit dem Gesang viele Menschen zu erfreuen. Doch noch muss er warten, bis der Lockdown zurückgefahren wird. „Generationen von Kindern hat er für Musik begeistert. Am Doberaner Gymnasium ist er als Musikpädagoge fast zur Legende geworden und aus dem Musikleben des Landkreises nicht wegzudenken“, sagt Klaus Wolfert, Vereinsvorsitzender des Shantychores Reriker Heulbojen.

Auszeichnung für 50 Jahre hervorragende Chorarbeit

Auch deshalb hat Horst Schirmer jetzt für sein 50-jähriges Wirken die Ehrennadel des Chorverbandes MV in Gold erhalten. „Die offizielle Ehrung wird zu einem späteren Zeitpunkt auf der Mitgliederversammlung der Reriker Heulbojen vorgenommen“, lässt Wolfert wissen.

„Horst Schirmer hat Generationen von Kindern für Musik begeistert.“ Klaus Wolfert, Vorsitzender Reriker Heulbojen Quelle: Sabine Hügelland

Schon als Kind hat Horst Schirmer zu Hause in Sachsen-Anhalt gemeinsam mit seiner Mutter gesungen. Der Vater lauschte ihnen. Heute, mit 72 Jahren, blickt er zurück auf ein Leben angefüllt mit Musik und glücklichen Zufällen. Denn irgendwie nahm alles in seinem Leben immer eine glückliche Wende. So auch, als er durch eine ungarische Brieffreundin seiner heutigen Frau Rosemarie begegnete.

Singegruppe an der EOS gegründet

1967 begann Schirmer sein Pädagogik-Studium in Rostock. Der „Zufall“ wollte es so, dass die Wismarerin Rosemarie Krüger, wie sie damals noch hieß, später an der gleichen Uni studierte, jedoch Schiffstechnik. Sie lernten sich lieben und sind seit 49 Jahren glücklich verheiratet. Rosemarie Schirmer stellt ihrem Mann seit vielen Jahren die Noten zusammen und singt auch mit im Lehrerchor.

„Der Universitätsmusikdirektor Prof. Hans-Jürgen Plog war künstlerischer Leiter des Uni-Chores und Lektor für Gesang und Chorerziehung“, erinnert sich Horst Schirmer, der Chormitglied wurde: „Er ließ uns a cappella singen und auch Chor-Sinfonik – das hat mich geprägt. Es war eine qualitativ hohe Ausbildung.“ Kaum 22 Jahre jung, begann er in Doberan an der damaligen Goethe-EOS zu arbeiten, dem heutigen Gymnasium. „Dort wurde immer Wert auf Kultur gelegt“, macht Schirmer deutlich. „Ich habe eine Singegruppe ins Leben gerufen – das hat mir großen Spaß gemacht, denn viele Schüler waren durch die hiesige Musikschule gut ausgebildet.“ Auftritte zu den Weltfestspielen in Berlin und in der Kreisverwaltung folgten.

Auch in der Armeezeit erfolgreich mit Musik

Unterbrochen wurde die Zeit an der EOS durch den Wehrdienst – auch da blieb ihm das Glück hold, und Schirmer konnte seiner Passion treu bleiben. „Seine Fähigkeiten als Musiklehrer erkannte man schnell, und er wurde mit dem Aufbau und Leitung einer Singegruppe betraut“, sagt Klaus Wolfert. „Mit dem Ensemble hat Horst Schirmer er große Erfolge gefeiert – auch bei den Arbeiterfestspielen in Dresden mit Größen des DDR-Fernsehens wie Jürgen Zartmann und Uta Schorn, wo die Beteiligten eine Goldmedaille erhielten.“

Er habe „herausragende Mentoren wie etwa den Chordirektor Schlottke vom Metropoltheater in Berlin“ gehabt, berichtet Schirmer, zu dieser Zeit bereits zweifacher Familienvater. Seine Tochter kam kurz nach der Musterung zur Welt. Erst drei Wochen später sah er sie das erste Mal, vorher gab es keinen Urlaub. Es war eine schwierige Zeit für die junge Familie.

1984 war die Geburtsstunde des Lehrerchores

1977 ging Schirmer zurück an die EOS: „Zum 35. Jahrestag der DDR im Jahr 1984 sollte ich einen Chor auf die Beine stellen – das war die Geburtsstunde des Lehrerchores.“ Eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält. Rund 50 Mitglieder gehören ihm derzeit an.

Im November 2006 übernahm Schirmer aufgrund der Krankheit des langjähriger Chorleiters Jochen Renz interimsmäßig auch die musikalische Leitung der Reriker Heulbojen. „Shantys waren eigentlich nicht mein Metier“, erinnert sich Schirmer. „Aber auch diese Aufgabe bereitete mir viel Spaß und war wieder eine neue Herausforderung.“

2006 leitete Horst Schirmer (rechts vorn ) erstmals den Shantychor Reriker Heulbojen. Zwei Jahre später übernahm er offiziell die Chorleitung. Quelle: Wolfgang Göbel

Seit 2008 künstlerischer Leiter der Reriker Heulbojen

Von der Qualität des Chores überzeugt, übernahm Horst Schirmer im September 2008 offiziell den Dirigentenstab und führte die Heulbojen zu weiteren Erfolgen. „Er bereiste mit beiden Chören das In- und Ausland als musikalischer Botschafter von Ostsee, Salzhaff und der Münsterstadt“, sagt Klaus Wolfert. „Sein pädagogisches Geschick kommt ihm zugute – einen besseren Chorleiter können wir uns nicht vorstellen.“

Zu Hause hört Horst Schirmer gern auch mal Rockmusik und viele andere Genres querbeet. Musik ist eben sein Leben – ob volkstümlich, klassisch oder rockig.

