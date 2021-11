Rerik

Samtige Stimme und Musik, die Lust auf Urlaub und Tanzen macht. Pieter Mur aus dem Ostseebad Rerik brachte im August seine erste Single mit dem Titel „Amore Eterno“ heraus und landete damit in Österreich auf Platz zwei in einer Hitparade. In Kanada schaffte es der Song ebenfalls ins Radio. „Ehrlich, damit hatte ich nicht gerechnet“, sagt er.

„Die Single entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Schlagerproduzenten Hannes Marold“, so Pieter Mur. Eine italienische Titelzeile, eine leichte flotte Melodie sowie die Stimme von Pieter Mur bringen ein wenig italienisches Dolce Vita ins Wohnzimmer.

Pieter Mur sang als Kind in Familienband

Der Sänger ist kein Neuling auf dem Musikmarkt, wie vielleicht angenommen werden könnte. Seine Leidenschaft kam schon in der Kindheit zum Tragen. Damals spielte er noch Volksmusik und Schlager mit seinem Bruder und dem Vater. „Als Familienband nannten wir uns De Moenings, gegründet 1975“, so der Reriker. Mit acht Jahren begann er eine siebenjährige klassische Ausbildung im Fach Klavier. Seit seinem 13. Lebensjahr ist Mur mit verschiedenen Bands auf Tour.

Gebürtig aus Sternberg, lebt Mur seit über 30 Jahren in Rerik. Beruflich ging er zuerst andere Wege und wurde Fotograf. Die Musik blieb Hobby. Seit 1990 ist Volker Mitschrick, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, hauptberuflich als Musiker, Sänger und Entertainer unterwegs – nicht nur in Deutschland. „Ich war auch auf dem Kreuzfahrtschiff ‚Astor‘ unterwegs.“ Sogar bis nach Tokio verschlug es ihn. 1992 zuerst mit Musikerkollegen, dann fünfmal allein mit vorwiegend deutscher Musik von maritim, über Schlager bis Country.

Andere Karriere als Sprotte

Vor sechs Jahren begann eine weitere deutschlandweite Karriere als „Sprotte“ mit einem humorvollen maritimen Programm. „Ich habe geschaut, was geht am Markt, davon leben können muss ich ja auch. Maritime Unterhaltung gibt es zwar, aber es wird immer weniger. Der Nachwuchs fehlt.“

2021 wurde Pieter Mur geboren

Im Januar 2021 erblickte Pieter Mur das Licht der Musikerwelt mit einem Plattenvertrag beim Label Rox-Record Schwerin. „Meine Tochter lebt in der Steiermark in Österreich und ich bin ein Fan dieser Region. Vom Fluss Mur leitete ich meine Nachnamen ab und Pieter passte dazu“, erklärt er seinen Künstlernamen.

„Jahrzehntelang machte ich vor allem Tanzmusik“, sagt Mur. „Alle Genres, die ich singen konnte.“ Deshalb sollte es nun etwas anders sein. Als Pieter Mur singt und spielt er nicht nur Schlager, sondern unter anderem auch Countrymusik, „die sich auch danach anhört und nicht verschlagert wurde“, sagt er. „Ich will, dass nicht alles gleich klingt.“

Pieter Mur weiß, auch wenn er in Österreich so gut ankam, in Deutschland kann alles anders sein. „Ich bin ja ein Newcomer unter diesen Namen. Aber ich weiß, was ich kann und nicht kann.“

Jetzt wird es ernster im Business

„Viele haben zu mir gesagt, wann machst du mal was für die breite Masse. Als ich Record kennenlernte, hatten wir die neue Idee.“ Allerdings hinge da weit mehr daran, als andere denken könnten. „Schluss mit lustig ist da. Das ist eine Stufe höher als sonst und ich muss weit mehr bedenken. Aber dennoch, ich brauche mir nichts mehr beweisen.“

„Mal sehen, wo die Reise hingeht, und ich bin erstaunt, wie gut der Titel anläuft. Das war ein Glücksfall, den Schlagerproduzenten aus Österreich kennenzulernen. So konnte ich aus einem Pool von Titeln das raussuchen, was mir wirklich zusagt. Es sind vor allem gute Texte.“

Texte aus dem Leben gegriffen

Einer beschreibt, wie ein Trucker sich fühlt, wenn er 1000 Kilometer unterwegs ist. Ein anderer Titel handelt vom besten Freund des Menschen: dem Hund. „Ich habe mir vorgenommen, dass die CD im Mai/Juni fertig ist, das ist sportlich. Im Sommer will ich als Pieter Mur auf Tour gehen.“

Auf der Bühne zu stehen, ist sein Ding und wenn er dann viele Menschen mit seiner Musik erreichen kann, dann sind alle glücklich, die er in sich vereint: der Fotograf, die Sprotte und Pieter Mur.

www.musik-humor.de

Von Sabine Hügelland