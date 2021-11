Rerik

Um den geplanten Bau eines zweiten Supermarktes geht es erneut auf der nächsten Sitzung der Reriker Stadtvertreter. Sie kommen am Donnerstag, dem 2. Dezember, um 19 Uhr in der Sporthalle (Prof.-Hamann-Straße) zusammen.

Der neue Markt soll in unmittelbarer Nachbarschaft des bestehenden entstehen. Anwohner und Verbände hatten Gelegenheit, sich zu den Plänen zu äußern. Umstritten war unter anderem, von wo aus die Zufahrt auf den Parkplatz möglich sein soll und was aus dem Auffangparkplatz am Ortseingang wird. Außerdem wurde ein Strategiepapier zur Einzelhandelsentwicklung in dem Ostseebad erarbeitet. Darüber wollen die Stadtvertreter beraten.

Weitere Themen werden die Wohnsiedlung am Buchenweg sowie ein Teilbereich des Bebauungsplanes „Ortskern“ sein. Zu Beginn der Sitzung informiert Bürgermeister Wolfgang Gulbis über aktuelle Geschehnisse in der Gemeinde und die Einwohner haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Besucher müssen sich über die Luca-App registrieren und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen.

Von Cora Meyer