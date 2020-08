Rerik

Unter dem Namen BI Waldschutz MV hat sich in Rerik jetzt eine neue Bürgerinitiative gegründet. „Wir wollen einen Anlaufpunkt speziell für den Schutz der Wälder in Mecklenburg-Vorpommern haben“, erklärt Sprecher Jörn Heller. „Unsere BI ist mit der großen Bundesbürgerinitiative Waldschutz verknüpft, die es schon seit Längerem gibt.“ Mit Blick auf die Waldpolitik brauche es jetzt „ein wirkliches Umdenken“, so Heller: „Der Besitz von Wald muss sich vor allem dann lohnen, wenn er gar nicht oder wirklich naturnah bewirtschaftet wird.“ Der Wald sichere Artenvielfalt und binde allein in Deutschland mehr als zwei Milliarden Tonnen CO2: „Ein Verlust unserer Wälder hätte katastrophale Auswirkungen für uns alle.“

„Der Besitz von Wald muss sich vor allem dann lohnen, wenn er gar nicht oder wirklich naturnah bewirtschaftet wird.“ Jörn Heller, Sprecher der „Bürgerinitiative Waldschutz MV“ Quelle: Lennart Plottke

Die zunehmende, intensive Nutzung von Großgeräten sowie die massiven und ständigen Eingriffe der Forstwirtschaft gefährdeten zunehmend das Ökosystem Wald in MV, ist Heller überzeugt: „Es wird seiner natürlichen Fähigkeit der Anpassung und seiner natürlichen Abwehrkräfte beraubt.“ Die Initiative setze sich dafür ein, dass Waldbesitzer mehr von der Ökosystemleistung ihres Waldes profitieren als von der Vermarktung des Rohstoffes Holz.

Forstämter sollen private Waldbesitzer überwachen

Zudem sollten die Landesforsten grundsätzlich naturnah bewirtschaftet werden und deren Forstämter – abgekoppelt von jeder Gewinnorientierung – in erster Linie für die Kontrolle des Waldbestandes und Überwachung privater Waldbesitzer da sein, macht Heller deutlich. Die jetzt in den Wäldern entstehenden Schäden seien offensichtlich – und anders als gern von den Forstämtern behauptet, nicht allein auf den Klimawandel zurückzuführen: „Sie sind das Produkt aus einer zu sehr profitorientierten Forstwirtschaft verstärkt durch die Auswirkungen des Klimawandels – gerade mussten wir etwa im Biendorfer Forst erleben, wie vom Forstamt junge Kiefermonokulturen, die mangels Wachstum in den Dürresommern von natürlich verjüngten Ebereschen und Birken überwachsen wurden, mit Motorsensen wieder freigeschnitten wurden.“

Kiefer-Monokulturen freigelegt: Natürlich verjüngte Ebereschen und Birken mussten jetzt in einem Waldstück bei Biendorf der Motorsense weichen. Quelle: privat

Dieses Vorgehen verhindere nicht nur die Anpassung der Wälder an die Trockenheit, sondern stehe auch im Widerspruch zum vom Landwirtschaftsministerium angekündigten Waldumbau, betont der Waldschützer: „Sicher sind Birken und Ebereschen wirtschaftlich nicht besonders wertvoll – sie sind aber im Gegensatz zu den Kiefern durch die stattgefundene, natürliche Verjüngung bereits besser an Standort und Klimasituation angepasst, wichtig für den Schutz des Waldbodens und wichtig für das gesamte Ökosystem.“

Gemeinsamer Termin mit allen Interessengruppen

Damit die am Thema Wald beteiligten Personengruppen nicht immer nur übereinander, sondern auch miteinander sprechen, sollten sich alle Interessengruppen wie Stalu, Forstamt, untere Naturschutzbehörde, Vertretungen, Verbände und auch das Landwirtschaftsministerium an einen Tisch setzen, schlägt Jörn Heller vor: „Dieses Treffen sollte möglichst stattfinden, bevor die nächste Holzerntezeit erneut Fakten schafft und das Ökosystem dann Jahrzehnte braucht, um sich davon wieder zu erholen.“

Dann wolle seine Bürgerinitiative auch konkrete Ziele deutlich machen. „Wir fordern etwa eine Aufforstung des Waldanteils auf 30 Prozent der Landesfläche in den kommenden fünf Jahren“, erklärt Heller. „MV ist neben Schleswig-Holstein das Bundesland mit dem geringsten Waldanteil – dieser liegt bei ungefähr 23 Prozent.“ So lange noch rund 30 Prozent der Lebensmittel weggeworfen würden, könne es kein überzeugendes Argument geben, warum nicht ein Teil der Agrarflächen wieder in Wald umgewandelt werden sollte: „Beim Bau von Ferienwohnungen ist das ja auch ständig möglich.“

Ziel: 50 Prozent der Waldfläche naturnah bewirtschaften

Darüber hinaus sollten 50 Prozent der Waldfläche naturnah bewirtschaftet und nur im Notfall eingegriffen werden, so Heller: „20 Prozent davon sollten zu Naturschutzgebieten und somit zu reinen Naturwäldern ohne jegliches Eingreifen des Menschen erklärt werden – die Natur braucht solche Rückzugsräume und Ruhe, um sich vor allem jetzt auf die Veränderungen des Klimawandels einstellen zu können.“

Weitere Punkte: Kein Einsatz von Vollerntemaschinen in Schutzgebieten aller Art, sofortiger Stopp von Kahlschlägen und großflächigen Waldauslichtungen, eine strikte Ruhephase für den Wald während der Hauptbrut- und Setzzeit vom 31. März bis zum 31. Mai sowie keine Anpflanzungen und Monokulturen mehr: „Zudem sollte es Einfuhrzölle auf Holz aus Nicht-EU-Staaten und strenge Kontrollen der Einschlagmengen und -gebiete innerhalb der EU geben.“

Mit der neuen „ Bürgerinitiative Waldschutz MV“ solle jetzt noch einmal der Druck auf Forstpolitik und Forstlobby erhöht werden, macht Jörn Heller deutlich: „Damit dieser Wahnsinn in unseren Wäldern endlich aufhört.“

Von Lennart Plottke