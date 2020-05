Rerik

Mehr Achtsamkeit für Mensch und Natur wünscht sich der Verein der Wassersportfreunde in Rerik. Sie beklagen, dass viele Sportler, die zum Kitesurfen in das Ostseebad kommen, nicht ausreichen auf die Umwelt achten. Deshalb haben die Mitglieder ein etwa 300 Quadratmeter großes Grundstück hinter dem Parkplatz am Kuhberg gepachtet.

„Wir wollen keinen vertreiben, aber wir könnten gegenüber den Leute anders argumentieren“, sagt Enrico Mannweiller vom Verein. Denn immer wieder führen Sportler mit dem Auto vom Parkplatz Kuhberg über einen schmalen, unbefestigten Weg direkt bis zum Wasser. „Aus Bequemlichkeit“, sagt Enrico Mannweiller. Denn sonst müssten sie ihre Ausrüstung tragen.

Anzeige

Rücksicht auf Passanten

Und am Wasser angekommen breiten einige Kitesurfer die Leinen ihrer Schirme von der Wasserkante aus. 24 Meter weit ragen sie dann ins Hinterland – und überqueren dabei einen Wanderweg. „Das kann für Spaziergänger sehr gefährlich werden“, sagt Enrico Mannweiller. Und das muss seiner Ansicht nach nicht sein. „Bitte packt eure Kites auf die Wiese, die wir gepachtet haben“, sagt Enrico Mannweiller an die anderen Sportler gewandt. Denn die beginnt direkt auf der anderen Seite des Weges.

Weitere OZ+ Artikel

Für Kitesurfer und Passanten habe es keine Auswirkungen, dass das Land nun verpachtet sei. Sowohl der Weg vom Kuhberg bis zum Ufer als auch der Spazierweg am Wasser entlang blieben Eigentum der Stadt. „Der Strandzugang bleibt gewährleistet“, sagt Enrico Mannweiller. „Wer herkommen will, kann das gerne tun. Wir wollen aber, dass die Leute sich an die Regeln halten.“

Freiwillige Vereinbarung zum Umweltschutz

Dabei geht es dem Verein auch um die Umwelt. Immer wieder würden Kitesurfer ihren Müll zurücklassen, Äste abbrechen und sich auf dem Salzhaff zu nah an der Küste bewegen. In Sachen Umweltschutz richteten sich die Reriker nach der Vereinbarung „ Naturschutz, Wassersport und Angeln in der Wismarbucht“ zwischen dem Umweltministerium des Landes und den Sportvereinen und -verbänden. Sie schließt auch das Salzhaff ein und regelt beispielsweise, in welchen Bereichen das Kitesurfen zulässig ist. Auch zu Brut- und Rastzeiten von Vögeln würden die Reriker nicht fahren, so Enrico Mannweiller.

Das Problem an der Vereinbarung: Sie ist freiwillig und sei kaum bekannt. „Gerade Wassersportler von auswärts halten sich nicht daran“, sagt Enrico Mannweiller. Böse Absicht sei das aber nicht. „Es ist Unwissenheit.“ Einige Grundlagen würden auch in Kitesurf-Grundkursen vermittelt. Der ist aber nicht verpflichtend.

Unbekannte zerstörten Hinweisschild

Auch deshalb haben die Mitglieder des Vereins vor drei Wochen ein Schild am Ufer aufgestellt. Dort sind die wichtigsten Verhaltensregeln aufgeführt. Doch das Schild sorgt offenbar für Unmut. Nur eine Woche stand es, bevor Unbekannte es zerstörten. „Ich hätte nie gedacht, dass es so starken Widerstand gibt“, sagt Enrico Mannweiller. Die Verhaltensregeln seien doch eine Selbstverständlichkeit. Die meisten Besucher würden sich auch daran halten. „Zu 80 Prozent funktioniert das sehr gut“, sagt er.

Mit einigen wenigen müssten die Vereinsmitglieder jedoch länger diskutieren. „Wir versuchen, die Leute zu sensibilisieren“, sagt Enrico Mannweiller. Er befürchtet, dass Umweltschützer den Wassersportlern ansonsten einen Strich durch die Rechnung machen könnten. „Und dann haben wir keinen Kitespot mehr.“

Die letzte Möglichkeit wäre für den Verein, um sein gepachtetes Land einen Zaun zu ziehen. So sei es beispielsweise in Strömkendorf geschehen. „Das wollen wir aber nicht“, sagt Enrico Mannweiller. Auch eine kommerzielle Nutzung des Platzes schließe der Verein aus. „Wir wollen kein Geld verdienen“, sagt Enrico Mannweiller. „Wir wollen nur, dass die Leute sich an die Regeln halten.“ Und die seien für alle gleich und würden selbstverständlich auch für die Mitglieder gelten. „Wir wollen ein Miteinander“, sagt er. „Das ist ein idyllischer Ort und wir machen hier alle nur Sport.“

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer