Rerik

Belastungen, mit denen vor allem ältere Menschen in ihrem Alltag konfrontiert werden, können vielschichtig sein. Neben gesundheitlichen Beschwerden gesellen sich nicht selten noch andere Probleme hinzu. „Abgeschiedenheit, Mangel an Mobilität und fehlende soziale Kontakte führen nicht selten zur Vereinsamung vor allem älterer und pflegebedürftiger Menschen. Oft wissen die Betroffenen gar nicht, welche Pflege- und Hilfsangebote es für sie gibt und wie sie da rankommen sollen“, weiß Ingrid Rambow, die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Ostseebad Rerik. Sie verweist auf Erkenntnisse des Bilse Institutes Güstrow, das sich in den vergangenen Jahren ausführlich mit der Situation älterer Menschen befasste, fachliche Empfehlungen für die Tätigkeit sogenannter „Seniorenbegleiter“ erarbeitet und inzwischen auch Frauen und Männer für diese Funktion ausgebildet hat.

Hilfe über den Gartenzaun

„Die Idee der Seniorenbegleiter als ’Hilfe über den Gartenzaun’ finden wir gut und haben deshalb als Beirat beschlossen, in dieser Hinsicht selbst aktiv zu werden, aber so, wie es zu Rerik auch passt. Ich freue mich, dass wir nach knapp vier Wochen Vorbereitung zwei hoch motivierte Frauen haben, die ab sofort in unserer Stadt und den Ortsteilen ehrenamtlich als Seniorenbegleiterinnen tätig sind“ sagt Ingrid Rambow.

Eine der beiden Frauen ist Renate Röpcke, die schon seit einigen Jahren aktiv im Seniorenbeirat mitwirkt und ihre Mitstreiterin ist die aus Hessen stammende Wahlrerikerin Uschi Himmelbach. Sie hat inzwischen auch eine Ausbildung als Seniorentrainerin in Schwerin absolviert.

Renate Röpcke betont, dass es bei der Hilfestellung der Seniorenbegleiter jedoch nicht darum geht, medizinisch oder pflegerisch einzugreifen. „Wir sind weder ausgebildete Pfleger noch Ärzte. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, aber wenn jemand solche Hilfe braucht und nicht weiß, wie er einen Antrag auf Pflegeleistungen ausfüllen muss, oder den Widerspruch zu einer Ablehnung eines Pflegeantrages stellen soll, dann können wir ihn dazu beraten und auch die entsprechende fachliche Hilfe vermitteln“, so die Rerikerin.

In der Region gut vernetzt

Die Frauen wissen, dass auch sie für den Erfolg ihrer ehrenamtlichen Arbeit ebenfalls auf Unterstützung angewiesen sind. „Wir sind in der Region aber ordentlich vernetzt. Dazu gehört unter anderem ein sehr guter Kontakt zum Pflegestützpunkt in Bad Doberan. Viele Menschen wissen gar nicht, dass die Beratung durch den Pflegestützpunkt kostenlos ist. Zwischen Einrichtungen wie diesen und den Menschen in unserer Gemeinde, die Hilfe brauchen, wollen unsere Seniorenbegleiterinnen als Vertrauensperson vor Ort vermitteln“, erklärt Ingrid Rambow, die auch weiß, dass einige Betroffene oft erst ihre Scheu überwinden müssen. „Ich kann verstehen, dass manch einer gar nicht weiß, wie er es anstellen soll, sich an den Pflegestützpunkt, die Krankenkasse, das Sozialamt oder an eine andere Behörde zu wenden. Einige schämen sich auch, nur weil sie hilflos sind, nicht mehr allein zurecht kommen. Das Schamgefühl muss erst einmal überwunden werden. Das fällt nicht jedem leicht“. Deshalb sei es wichtig, Personen vor Ort zu haben, denen man vertrauen könne und die dort eingreifen, wo es nötig ist.

Volle Unterstützung durch den Bürgermeister

„Wahrscheinlich wird es auch Situationen geben, in denen schon ein einfaches Gespräch helfen kann, ein Problem zu beheben. Und bei allen anderen Dingen werden wir einen Weg finden“, ist Renate Röpcke optimistisch. Für beide Frauen selbst ist das Ehrenamt einerseits eine Herausforderung, aber andererseits bereichert es ihr eigenes Leben auch. „Ich möchte nicht zu Hause rumsitzen, will mich noch aktiv einbringen, das habe ich mir schon vorgenommen, bevor ich nach Rerik gezogen bin“, sagt Uschi Himmelbach. Das Engagement, mit dem sich Ingrid Rambow und die beiden Seniorenbegleiterinnen der neuen Aufgabe widmen, beeindruckt auch Reriks Bürgermeister, Wolfgang Gulbis ( SPD). „Ich finde die Initiative sehr gut. Das Projekt hat meine volle Unterstützung“, betont er.

Von Rolf Barkhorn