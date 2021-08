Reriker helfen mit 5000 Euro den Flutopfern

Die Rerikerin Susann Never ist glücklich – zum Abschluss einer von ihr gemeinsam mit Lara Wittler und Jan Mehlan initiierten Benefiz-Auktion für die westdeutschen Flutopfer stehen 5000 Euro Erlös unterm Strich. Dazu soll in den nächsten Tagen dank einer Fotografeninitiative ein weiterer großer Betrag kommen. Auch Bürgermeister Wolfgang Gulbis kündigte eine weitere umfangreiche Hilfe an.