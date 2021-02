Rerik

Rund, dunkelrot und etwas erdig im Geschmack: Die Rote Bete ist eine Vitaminbombe und gut fürs Blut. Die gesunde Knolle enthält unter anderen Kalzium, Magnesium, Jod, Folsäure sowie Vitamin C und wächst auch im Garten von Swolke Wieck. „Rote Bete kann den Blutdruck senken und ist vielseitig verwendbar“, sagt sie. „Die Bete ist sehr anspruchslos und gedeiht sogar im Blumenbeet. Ich schätze die kleinen Knollen, die ich nicht schäle, sondern nur in Wasser gut abbürste.“

Die OSTSEE-ZEITUNG stellt in loser Reihenfolge Menschen vor, die mit Zutaten aus ihrem Garten Lebensmittel selbst herstellen.

Alles kann verarbeitet werden

Auch die Blätter der Roten Beete sind essbar und können wie Brokkoliblätter als Gemüse zubereitet werden. „Die Stängel schmecken mit Zwiebeln und Gewürzen geköchelt sehr gut. Der Fantasie beim Zubereiten sollten keine Grenzen gesetzt werden“, lockt Swolke Wieck Hobbyköche aus der Reserve. „Das ist was für Leute, die gern gesund essen.“

Rezept stammt aus Buch

„Mein Rezept fürs Rote-Bete-Chutney stammt aus dem Buch ‚Ein Jahr auf Fern Verrow – Naturverbunden kochen und genießen‘ von Harry Astley“, erzählt Swolke Wieck. „Eigentlich bin ich kein Freund von Chutneys, doch dieses Rezept überzeugte mich gleich.“

Früher arbeitete sie unter anderem als Buchhändlerin. „Und als ich dieses Buch in die Hände bekam und noch eingefrorenen Rhabarber hatte, den man dazu auch benötigt, konnte ich es gleich ausprobieren“, sagt sie. „Mein Mann und ich essen das Chutney gern zum Abendbrot, so aufs Brot als Unterlage oder zu Käse und Braten als Dip hinzugenommen. Köstlich schmeckt auch Rote-Bete-Suppe mit Möhren, Meerrettich, Gewürzen und einem Schuss Sahne.“

Nur kleine Gläser nutzen

Abgefüllt wird nur in kleine Gläser. „So geht es schneller weg und nichts kann verderben. Außerdem verschenken wir viel Eingemachtes an die Familie und Freunde.“ Dazu gehören auch Essig, Wein und Likör. „Und neuerdings sogar eingesalzenes Suppengrün.“

Das Chutney-Rezept ist für eine größere Menge gedacht. „Es ist jedoch einfach zu halbieren“, so die Rerikerin. „Und ich nehme allgemein weniger Zucker, auch bei der großen Menge.“ Anstelle von Rhabarber, könnten auch Him- oder Johannisbeeren genommen werden, je nachdem was Garten oder Kühlschrank hergeben.

Das Rote-Bete-Chutney-Rezept

Das Rote-Bete-Rezept reicht für fünf Gläser mit 450 Gramm. Dazu werden gebraucht: 1,5 Kilogramm Rote Bete, 500 Gramm Zwiebel geschält und gehackt, ein Liter Cidreessig, 500 Gramm Kochäpfel, geschält, entkernt und gewürfelt, 500 Gramm möglichst ältere, faserigen Rhabarber in Würfel geschnitten, drei Esslöffel frisch geriebener Meerrettich, 750 Gramm Zucker, ein Teelöffel Meersalz.

Die Bete gründlich waschen, mit Wasser bedecken und zum Kochen bringen. Die Wärmezufuhr dann verringern und köcheln lassen, bis sie weich sind, abgießen und abkühlen lassen.

Inzwischen die Zwiebeln mit 200 ml Essig in ein Einmachtopf geben und bei geringer Hitze weichkochen, die Äpfel und den Rhabarber dazugeben und unter gelegentlichem Rühren köcheln lassen, bis sie zu zerfallen beginnen.

Die gekochte Bete schälen und raspeln, mit Meerrettich, Salz und restlichem Essig zu den Zwiebeln geben und zum Köcheln bringen, Zucker dazugeben und rühren, bis er sich auflöst. Das Chutney 30 bis 40 Minuten kochen lassen, bis es eindickt. Immer wieder umrühren, damit nichts anhaftet. Das Chutney ist fertig, wenn der Löffel auf dem Boden eine Spur hinterlässt, alles aber gleich wieder zusammenfließt. Dann abkühlen lassen und in sterile Gläser füllen. Es kann gleich genossen werden. Am besten schmeckt es jedoch nach einer Woche, wenn die Aromen entfaltet sind. Innerhalb eines Jahres sollte es verbraucht werden.

Holunderblüten einweichen

Auch ihr Gelee aus Holunderblüten ist lecker. „Die Blüten ohne Stängel weiche ich 24 Stunden in Prosecco oder Weißwein ein. Sie behalten ihr Aroma und die Farbe und bekommen so noch einen feinen anderen Geschmack.“ Mit Gelierzucker 3:1 sowie dem Saft einer Zitrone wird der ausgepresste Saft vier Minuten gekocht. „Man kann dann je nach Geschmack noch Cayennepfeffer oder andere Gewürze hinzugeben, einfach experimentieren“, meint sie.

Das eingesalzene Suppengrün gibt Swolke Wieck gern an Kartoffeln. Quelle: Sabine Hügelland

Eingesalzenes Suppengrün

Für das eingesalzene Suppengrün nimmt Swolke Wieck Möhren, Paprika und Sellerie, Knoblauch, Zwiebel und verschiedene Kräuter wie Petersilie. „Alles wird im Fleischwolf zerkleinert und später gesalzen. Einen guten Teelöffel voll vermengen wir gern in Stampfkartoffeln, einen Esslöffel für Suppen zum Beispiel.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Reiner Böck wird alles aus dem Garten verwertet, was geht, denn gesunde Ernährung ist den beiden wichtig und außerdem sind sie mittlerweile verwöhnt. Denn eines ist klar: Selbstgemachtes schmeckt einfach besser.

Von Sabine Hügelland