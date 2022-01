Rerikerin schreibt Lied über die Halbinsel Wustrow

Rerik

Mit Ukulelenklängen und einer Laufaufnahme von der Halbinsel Wustrow beginnt das Video zum Lied „Erzähl mir“ von Nora und Elina Bernitt. Es handelt von der Vergangenheit der Halbinsel bei Rerik und dem Geheimnisvollen, was von dem Kleinod ausgeht. Der Konflikt, der über die Entwicklung Wustrows zwischen Eigentümer und Stadt seit Jahren herrscht, wird bewusst außen vor gelassen.

Elina und Nora Bernitt sind in Rerik aufgewachsen. 1991 zog die Familie aus Bayern an die Ostsee. Das Lied hat Elina Bernitt geschrieben. „Ich möchte mit dem Song dazu beitragen, dass es wieder mehr Verbundenheit mit der Halbinsel gibt“, sagt die 31-Jährige. Es sei untergegangen, „was wir da Schönes haben“.

Damit bezieht sie sich auch auf den jahrzehntelangen Streit zwischen Anno August Jagdfeld, der die Halbinsel 1998 von der Treuhand erwarb, und der Stadt Rerik über die Zukunft der Halbinsel. Jagdfeld möchte sie entwickeln, Ferienwohnungen, Wohnungen und ein Hotel auf dem Gebiet der alten Gartenstadt bauen. Die Stadt hatte jedoch im vergangenen Jahr die Aufstellungsbeschlüsse von 1999 der für die Entwicklung der Halbinsel notwendigen Bebauungspläne zurückgenommen.

Gegen die Jagdfeld-Pläne hatte sich die Bürgerinitiative „Wir für Rerik“ gegründet, mittlerweile ein Verein. Er hat die Produktion des Videos unterstützt, sagt Elina Bernitt. Mehr habe er mit dem Song aber nicht zu tun.

Elina Bernitt kennt die Halbinsel Wustrow nur als für die Öffentlichkeit gesperrte Insel. Am Eisentor am Ende des Wustrower Halses war für sie immer Schluss. Alles, was auf der Insel passiert sei, kenne sie nur aus Erzählungen. „Die Halbinsel hatte immer was Geheimnisvolles, was Magisches. Es ist irgendwie konservierte Vergangenheit“, sagt Elina Bernitt. Das habe sie angezogen. Vor allem auch, als der Strand in Richtung Halbinsel erweitert wurde und man plötzlich die alten Häuser der Gartenstadt sehen konnte.

„Halbinsel ist ein Stück unberührter Natur“

Die Halbinsel sei so schön. „Ein Schatz, ein Stück unberührte Natur.“ Sie habe sie von allen Seiten gesehen und während der Corona-Pandemie sei ihr dann der Text dazu eingefallen. Und so heißt es in dem Lied: „Erzähl mir, erzähl mir, erzähl mir all deine Geschichten. Von Sturm und Wellen, Krieg und Frieden, Insel kannst du uns berichten.“

Den Konflikt habe sie in dem Lied bewusst nicht angesprochen. „Ich mache mir Sorgen, dass diese Insel so spaltet. Die Musik soll die Leute zusammenbringen.“ Abschließend singt sie im Lied: „Ich wünsch dir, dass in Zukunft du nur von Frieden und Ruhe, von Vogelsang, und vom rauschenden Meer wirst berichten.“

Album „Seele aus Konfetti“ erschienen

Mit Musik hatte Elina Bernitt vor Corona nicht viel zu tun. Weihnachten 2019 hätten ihre Eltern ihr eine Ukulele geschenkt, im Jahr darauf habe sie dann angefangen, Songs zu schreiben. „Sie handeln von Freundschaft, Liebe, Liebeskummer, Lebensfreude. Ich schreibe über das, was mich bewegt.“ Aus den Songs ist mittlerweile ein Album entstanden. „Seele aus Konfetti“ heißt es. Während in dem Video zu „Erzähl mir“ Elina Bernitt selber singt, übernimmt auf dem Album ihre Schwester Nora den Part der Sängerin. Letztere ist das von Beruf und hat als Duo „Nora und Leo“ schon Auftritte in Rerik, Kühlungsborn und Rostock gehabt.

Ihr habe sie es auch zu verdanken, dass so schnell eine CD entstanden sei. Sie habe einen Spendenaufruf gestartet, bei dem die Menschen die CD gekauft haben, bevor es sie gab. 7500 Euro seien so zusammengekommen. „Dann hat Nora ziemlich schnell Musiker rangeholt und wir haben im Tonstudio in Bayern das Album aufgenommen“, erzählt Elina Bernitt. Das Wustrow-Lied ist hier in einer etwas anderen Version drauf.

Nicht nur in die Musik hat Elina Bernitt viel Zeit investiert. Seit Februar habe sie ihre erste Pfarrstelle als Pastorin in Tessin. Ihre eigene Musik findet sich in den Predigten zwar nicht wieder, aber mit Musik arbeite sie. „Ich habe mit Kindern Lieder geschrieben“, sagt sie. „Musik verbindet, mit ihr erreicht man Menschen.“

Das Album „Seele aus Konfetti“ von Nora und Elina Bernitt kann per Mail an seeleauskonfetti@gmail.com bestellt werden und ist zudem in der Kurverwaltung Rerik erhältlich.

Von Anja Levien