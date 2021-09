Rerik

Die Ermittlungen gegen den Reriker Bürgermeister Wolfgang Gulbis (SPD) ziehen weitere Kreise: Nach Angaben von Harald Nowack, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rostock, werde insgesamt gegen zwei Verantwortliche der Firma KNE Windpark Nr. 19 GmbH ermittelt. Zum einen wegen Untreue zum Nachteil des Unternehmens, im Laufe der Ermittlungen könne aber auch noch Betrug in Betracht kommen.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Rostock gegen den Bürgermeister des Ostseebades ermittelt. Es bestehe ein „hinreichender Anfangsverdacht“, dass Gelder, die für die Gesellschaft bestimmt gewesen seien, nicht dort eingesetzt wurden, sagte Harald Nowack. Daher habe das Amtsgericht auch Durchsuchungen der Geschäftsräume sowie der Privaträume zugestimmt. Diese haben laut Nowack in der vergangenen Woche stattgefunden. Dabei sei umfangreiches Material mitgenommen worden. Diese Akten und Datenträger müssten nun ausgewertet werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. „Das wird noch eine ganze Weile dauern.“

Sowohl Gulbis als auch die Geschäftsführung der Firma Kloss New Energy, Bauträger des Windparks, äußerten sich auf Anfrage nicht zu dem Sachverhalt. Die Unternehmensgruppe Kloss New Energy plant, finanziert, errichtet und betreibt Windparks und Einzelanlagen an Standorten in Deutschland, Frankreich und Italien.

Unschuldsvermutung gilt

„Bis eine Person rechtskräftig verurteilt ist, gilt die Unschuldsvermutung“, sagte Nowack. Solange hätten die Ermittlungen auch keinen Einfluss auf den Geschäftsbetrieb der Firmen. Die Ermittlungen ständen noch ganz am Anfang.

Gulbis ist seit 1994 Bürgermeister des Ostseebads Rerik.

Von Cora Meyer