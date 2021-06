Reriks junge Skipper segeln wieder

Rerik

Die Boote sind längst auf den Trailern fest verzurrt. Das Ölzeug der Crews ist verstaut. Heute geht es los. Etwa 20 Mädchen und Jungen der Nachwuchsabteilung des Reriker Seglervereins „Alt Gaarz“ (SVAG) nehmen am Wochenende das erste Mal in diesem Jahr an einer Regatta teil. Dafür müssen sie aber nicht weit reisen. Das Rennen der jungen Segler um den „Nordwasser-Cup“ wird auf der Warnow im Rostocker Stadthafen ausgetragen.

Später Trainingsstart in diesem Jahr

Der ersten Regattateilnahme gehen für gewöhnlich mehrere Wochen Training mit Theoriestunden und Praxisübungen auf dem Wasser voraus. Doch das war dieses Mal anders. Wegen der Covid-19-Pandemie durfte lange kein Training in Gruppen durchgeführt werden. Das war erst mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen ab dem 1. Juni möglich.

Am vergangenen Mittwoch trafen sich die jungen Segler des SVAG erst zum fünften Mal in diesem Jahr zum Praxistraining am Reriker Haffanleger. Damit waren sie für ihre Verhältnisse spät dran, denn in den Jahren vor Corona hatten die Nachwuchssegler in Rerik oft schon im März ihre Boote auf dem Haff.

Manöver nach Kommando auf Pfiff

Bevor es am Mittwoch bei schwachem Wind aus Nordnordost aufs Wasser ging, besprachen die Trainer mit ihren Schützlingen das aktuelle Trainingsprogramm. Während Philipp Kastell die jungen Skipper der Optimisten (Einhandjolle) auf die Übungen einstimmte, versammelten Nicole Elstner und Carl Warning die Crews der Reriker Cadets um sich. „Wir trainieren heute nach Kommando auf Pfiff“, kündigte Warning an und jeder schien zu wissen, was damit gemeint war. Und Nicole Elstner erklärte, dass besonders die Kurswechsel Wende und Halse geübt werden sollten. Die einzelnen Abläufe beider Manöver wurden theoretisch noch mal erörtert, danach war die Besprechung beendet.

Die Jollen konnten endlich zu Wasser gelassen werden und die Trainer starteten den Motor ihres Schlauchbootes. Im Übungsrevier angekommen, pfiff Carl Warning mehrmals kurz hintereinander – das Signal zum Sammeln am Trainerboot. Danach starteten die Crews der zweisitzigen Boote in Formation und führten auf Pfiff verschiedene Kommandos aus. Zwei Pfiffe: Die als Spinnaker oder kurz Spi bezeichneten Zusatzsegel, die meist schon wegen ihrer bunten Farbgebung auffallen, mussten vom Vorschoter, dem vorn im Boot sitzenden Crewmitglied, gesetzt oder eingeholt werden.

Ein Pfiff – und der nächste Kurswechsel war auszuführen. Ob es sich dabei um eine Wende oder Halse handelt, richtet sich stets nach dem Wind. Bei einer Wende geht das Boot mit dem Bug durch den Wind, bei einer Halse erfolgt der Richtungswechsel mit dem Heck durch den Wind. Hier kommt es stets auf ein gutes Zusammenspiel von Steuerer und Vorschoter an. Nicht alles klappte gleich auf Anhieb, manch ein Spinnaker hing lasch herunter, statt vom Wind aufgebläht zu werden, und auch bei den Kursänderungen lief anfangs noch nicht alles glatt. Aber je öfter die Pfiffe ertönten, desto besser gelangen die Manöver und mehr Routine wurde erkennbar.

Reriker Cadet-Crews über viele Jahre erfolgreich

Den Eindruck hatte auch Mara Riedel, Steuerfrau in einem Reriker Cadet: „Beim Training hat das alles schon ganz gut geklappt. Nun hoffe ich, dass es bei der Regatta genauso gut läuft.“ Carl Warning traut der 15-Jährigen zu, dass sie in diesem Jahr bei Wettfahrten vorn mitsegeln wird.Im vergangenen Jahr belegte Mara bei der Deutschen Cadetmeisterschaft in Rerik mit ihrem Vorschoter Bo Frey den 15. Platz. „Da ist dieses Jahr mehr für sie drin“, schätzt Warning ein.

Dass die Cadet-Crews des Vereins bei Meisterschaften ganz vorn segeln, gehört in Rerik zur guten Tradition. Mehrmals gewannen Segler des SVAG die Titel auf Landesebene und bei international offenen deutschen Meisterschaften. Den letzten deutschen Meistertitel für Rerik gewann das Team mit Ben Niclas Lange und Emil Göpfert im vergangenen Jahr.

Von Rolf Barkhorn