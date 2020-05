Restaurant-Öffnung: Das sagt der Tourismus-Chef von Kühlungsborn

Kühlungsborn

Dieses Wochenende wird von ihnen wohl sehnlichst erwartet. Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern dürfen ab dem 9. Mai ihre Restaurants oder Cafés wieder öffnen. Das gab Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Montagabend bekannt. Diese Entscheidung kommt auch in Kühlungsborn gut an. „Natürlich freuen wir uns, dass wir endlich einen Termin zur Kenntnis nehmen dürfen“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). „Nun wissen wir, wann wir wieder Gastgeber sein dürfen.“ Nun gebe es zumindest ansatzweise Planungssicherheit. „Für Unternehmen ist das eine Riesenerleichterung.“

Ulrich Langer hofft, „dass das der Befreiungsschlag ist.“ Natürlich müssten alle Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt werden. Zumindest in puncto Hygienevorschriften sieht er keine Schwierigkeiten. „In Gastronomie und Hotellerie sind sowieso Hygieneprofis am Werk.“

Nun gehe es um die Details. „Noch fehlen die Grundlagen“, sagt der TFK-Geschäftsführer. „Wir warten auf die Verordnung. Die letzte hat sechs Tage gedauert. Dieses Mal muss es ja schneller gehen, weil es am Wochenende schon losgehen soll.“

Was wird aus Konzerten und Festivals?

„Zu klären ist außerdem, wie wir deutschlandweit Veranstaltungen abhalten dürfen.“ Alle Verordnungen, die mehr als 100 Besucher zuließen, seien hilfreich. In der nächsten Zeit stehen in Kühlungsborn drei größere Events an. Die erste ist das Festival „Sea and Sand“ im Juni. Großveranstaltungen sind bis zum 31. August untersagt. Nun stellt man sich in Kühlungsborn die Frage, ab wie vielen Besuchern von einer Großveranstaltung die Rede sein kann.

Das hätte auch Auswirkungen auf die Konzerte von Alex Christensen & The Berlin Orchestra und „Gestört, aber geil“. „Die könnten noch stattfinden“, sagt Ulrich Langer. „Da warten wir auf klare Aussagen. Wir haben unsere Mittel für das Jahr noch nicht verwendet und sind noch nicht vertraglich gebunden.“ Wenn die Landesregierung es gestattet, würde es aber bei den angekündigten Terminen bleiben können.

Wegen der Corona-Vorschriften musste bereits der Tourismustag ausfallen. „Wir prüfen, ob wir den Tourismustag in den kommenden Wochen abhalten können und mit welchen Inhalten“, sagt der TFK-Geschäftsführer.

„Offene Kitas unterstützen Familien“

Die Öffnung der Restaurants und Cafés allein ist seiner Ansicht nach aber nicht ausreichend: „Wir brauchen auch die Kitas zur Unterstützung der Familien. Genauso ist es bei Schulen. Wir brauchen soziale Absicherung und Lösungsansätze.“ Das wäre ein wichtiger Baustein. Ulrich Langer wünscht sich außerdem, dass auch die Strandkorbvermieter demnächst wieder aufmachen dürfen. „Das wäre ein tolles Signal.“

Gäste besonders umsorgen

Seiner Ansicht nach werde die Öffnung auch von Wiedersehensfreude geprägt sein. Die ersten, die jetzt sofort wiederkommen, wären die besonderen Liebhaber des Ostseebades. „ Kühlungsborn verfügt über einen hohen Anteil an Stammgästen. Das ist unser Kapital.“

Die Krise sei eine Chance, die jeder Gastgeber wahrnehmen könne und seiner Ansicht nach auch werde. Wenn weniger Gäste kommen dürften, gebe es die Möglichkeit, diesen noch mehr Aufmerksamkeit entgegenzubringen. „Wir sollten sie mit noch mehr Freude und Wertschätzung begrüßen, damit die Gäste wahrnehmen: ‚Ich wurde extra umsorgt.‘ Wir brauchen eine noch stärkere Willkommenskultur.“

Auch in der Kommunikation werde sich die TFK an die veränderten Gegebenheiten anpassen. „Man muss ja im Marketing mit einer anderen Ausrichtung nach vorne treten.“

Tourismusinfo öffnet demnächst

Mit den Gastronomen wird auch die Tourismusinformation in der Villa Laetitia wieder aufmachen: „Wir haben die Hygienemaßnahmen so weit umgesetzt und warten nun auf Plexiglasscheiben, damit die Mitarbeiter keine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen.“

Wenn viele Reisende kämen, werde ein Mitarbeiter am Eingang die Einhaltung der Abstandsregelungen kontrollieren. Er gehe aber davon aus, dass das in der Villa Laetitia nicht nötig sein werde. „Sobald der erste Gast einreisen darf, öffnen wir wieder“, sagt der Geschäftsführer der TFK.

Von Cora Meyer