Restaurants in Heiligendamm: Zwischen Eröffnung, Ruhetagen und Renovierung

Heiligendamm

Die Gläser sind gespült, die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des „Medinis“ in Heiligendamm wurden getroffen, seit Donnerstag hat das Restaurant im Haus Bischofsstab am Strand von Heiligendamm wieder geöffnet. Während hier nach der Winterpause wieder Pizza und Pasta serviert werden, wird im „Herzoglichen Wartesaal“ am Bahnhof von Heiligendamm noch renoviert.

Blauer Himmel, die Sonne scheint, die Wellen rauschen an den Strand, die Temperatur unter fünf Grad Celsius. Einige Passanten hat es mit Wintermantel, Mütze und Schal auf die Promenade in Heiligendamm verschlagen, um das gute Wetter zu genießen. Doch wer hier etwas essen oder trinken gehen möchte oder einen kleinen Imbiss auf die Hand sucht, muss Glück haben. Noch haben die Restaurants, Imbisse und die Eisdiele nicht täglich geöffnet. Erst ganz langsam kehrt nach dem Winter das touristische Leben ins erste deutsche Seebad zurück.

Das Grand Hotel begrüßt seit 24. Februar nach einmonatiger Schließzeit wieder Gäste. „Wenn das Grand Hotel wieder geöffnet hat, dann ist das auch für uns der Saisonstart“, sagt Birger Birkholz, Sprecher der Entwicklungs-Compagnie Heiligendamm von Anno August Jagdfeld, die das Restaurant „Medinis“ betreibt. Denn das Restaurant hat seit Anfang Januar eine Winterpause eingelegt. Und so lange sich der touristische Betrieb in Heiligendamm nicht auch auf den Winter konzentrieren würde, werde das auch so bleiben.

Seit Februar 2021 ist Sandra Schlaffer Restaurantleiterin. „Wir bieten authentische, italienische Küche an und konzentrieren uns dabei auf regionale und biologische Zutaten.“ Die Stammgäste hätten schon nachgefragt, wann wieder geöffnet werde, erzählt die 36-Jährige. Die Gäste würden die Gemeinschaft schätzen. „Die kennen sich schon untereinander.“

Fünf Tage die Woche geöffnet

Die Mitarbeiter kommen aus Italien. Einer von ihnen ist Paolo Ilurato. Es sei eine gute Erfahrung, in Heiligendamm zu arbeiten. Er wolle die Sprache lernen, sagt der Kellner. Heiligendamm sei ein netter, ruhiger Ort mit einem wirklich guten Sonnenuntergang. Vorerst ist das Restaurant an fünf Tagen in der Woche geöffnet, Dienstag und Mittwoch ist Ruhetag. „Ab Juni dann sieben Tage die Woche.“ Zu Ostern soll die Terrasse wieder eingerichtet werden.

Ab April werden Öffnungszeiten im Grand Hotel angepasst

Auch die drei Restaurants im Grand Hotel Heiligendamm – Kurhaus Restaurant, Sushi Bar und Restaurant Friedrich Franz – sind in der Vorsaison noch unter der Woche nicht täglich geöffnet. „Ab April mit dem Beginn der Osterferien werden wir das anpassen“, informiert Juliane Rhode, für Marketing im Grand Hotel zuständig. „Für spontane Besucher empfehlen wir unter der Woche unsere Nelson Bar, die im Gegensatz zu den Restaurants täglich ab mittags geöffnet hat und vor allem am Nachmittag süße Kreationen aus der hauseigenen Patisserie bietet.“

Restaurants in Heiligendamm Jagdhaus, Seedeichstraße 18b, Montag bis Sonnabend ab 17 Uhr, Sonntag ab 17 Uhr oder mittags nach Vereinbarung. Dienstag und Mittwoch sind Ruhetage. www.jagdhaus-heiligendamm.de Schwanen-Café Bistro, Seedeichstraße 15, von Mittwoch bis Sonntag ab 10 bis 17 Uhr geöffnet, Montag und Dienstag sind Ruhetage. www.schwanencafe-heiligendamm.de Medinis, Prof.-Dr.-Vogel-Straße 14, Zugang über Strandpromenade, Montag und Donnerstag bis Sonntag von 17.30 bis 23 Uhr, Dienstag und Mittwoch geschlossen. www.medinis-restaurant.com Kosi, Seedeichstraße 18, Dienstag bis Sonnabend ab 17 Uhr, ein Tisch sollte vorab und rechtzeitig reserviert werden. www.kosi-restaurant.de Kurhaus Restaurant, Grand Hotel Heiligendamm, täglich von 18 bis 23 Uhr, Bestellung für die Küche bis 21 Uhr, am 14., 15., 21., 22. und 27. März geschlossen. Gourmetrestaurant Friedrich Franz, Grand Hotel Heiligendamm, Mittwoch bis Sonnabend ab 18 Uhr, Bestellungen für die Küche bis 20.30 Uhr. Sushi Bar, Grand Hotel Heiligendamm, Freitag bis Dienstag 18 bis 23 Uhr, Essenbestellungen bis 21.30 Uhr. Herzoglicher Wartesaal, Bahnhof Heiligendamm, wegen Renovierungsarbeiten geschlossen.

Die Saison im Grand Hotel starte in diesem Jahr Ende Juni mit den Ferien in Nordrhein-Westfalen. „Ein erstes Warm-up zur Saison nach den Osterferien im April erwarten wir bereits mit den Feiertagswochenenden über Himmelfahrt und Pfingsten, die uns erfahrungsgemäß eine gute Buchungslage bescheren.“

Renovierung am Bahnhof

Noch komplett geschlossen ist das Restaurant „Herzoglicher Wartesaal“ am Molli-Bahnhof in Heiligendamm. Hier sind noch die Bauarbeiter am Werkeln. „Wir renovieren alles, Küche und Restaurant“, sagt Martina Zahn, die im Juni 2021 den Pachtvertrag mit der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli GmbH unterschrieben hatte. „Die bisherigen Betreiber sind in Rente gegangen.“

Der Zufall hat sie nach Heiligendamm gebracht. Denn Martina Zahn betreibt den Ratskeller in Saalfeld (Thüringen), hat dort ein Brautmodengeschäft und ist gelernte Architektin. „Ich war während der Corona-Phase längere Zeit in Börgerende und bin zu Fuß nach Kühlungsborn gelaufen. Auf dem Weg kam ich an dem Restaurant vorbei und dachte, das ist ein schönes Objekt“, erzählt sie. Später habe sie eine Anzeige gesehen, dass das Objekt zur Vermietung stehe. Die Entscheidung, hier ein Restaurant zu betreiben, fiel schnell.

Ihre Unternehmen in Thüringen seien in guten Händen, sie habe extra Personal eingestellt, um sich auf Heiligendamm zu konzentrieren. „Ich plane eine bodenständige, geradeaus Küche, aber modern interpretiert“, verrät sie.

