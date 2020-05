Öffnung der Restaurants: Das sagen Gastronomen in Bad Doberan

Bad Doberan/Kühlungsborn

Für einige Gastronomen in Bad Doberan und Kühlungsborn, war die Öffnung der Restaurants ab dem 9. Mai ein notwendiger Schritt, bei anderen ist die Freude über die Lockerung der Corona-Regelung noch verhalten.

„Das ist dringend notwendig gewesen, um die Betriebe am Leben und die Arbeitsplätze zu erhalten“, sagt Gastronom Tillmann Hahn. Er betreibt das Gasthaus und das Baltic-Restaurant in Kühlungsborn sowie das Kornhaus-Café in Bad Doberan. Am späten Montagabend hatte er von den Lockerungen erfahren. „Wir kennen die genauen Regeln noch nicht“, sagt er.

Anzeige

Aber auch wenn die entsprechende Verordnung erlassen sei, sei noch nicht sicher, ob auch wirklich jeder Gastronom schon an diesem Wochenende öffnen könne. „Man weiß ja nicht, wie das mit den Lieferanten klappt und ob man alle Masken, sie man braucht, auch bekommen kann.“

Weitere OZ+ Artikel

Öffnung als Vorbereitung auf die Saison

Tillmann Hahn geht davon aus, dass er zunächst nur das Kornhaus-Café öffnen kann. Der Gastronom sieht dem Wochenende entspannt entgegen. „Wir werden sicherlich in Kühlungsborn und Bad Doberan noch keine vollen Restaurants haben“, sagt er. Dafür gebe es zu viele Betriebe und es sei noch nicht mit viel Tourismus zu rechnen. Die Möglichkeit, jetzt schon zu öffnen, ist für ihn eine Vorbereitung auf die Saison, wenn wieder Gäste von außerhalb kommen dürfen. „Das verschafft uns etwas Vorlauf.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wichtig sei aber, dass Bürger und Unternehmer das richtige Signal bekommen haben: „Dass wir aus dieser Lockdown-Situation wieder rauskommen und dass sie nicht weitere Monate anhält.“

„Lernen, mit der Krankheit zu leben“

„Die Entscheidung passt zum Infektionsgeschehen“, sagt Michael Bolz, Betreiber des Café Zikke in Bad Doberan. Er wird am Wochenende wieder öffnen. „Ich fahre meine Küche wieder hoch und dann geht es los“, sagt der Gastronom. „Ich habe ohnehin damit gerechnet, dass wir bald wieder öffnen dürfen. Ich bin kein Negativdenker“, sagt er.

Lesen Sie auch: Aktuelle Infos und Tipps rund um den Urlaub in MV

Seiner Ansicht nach musste es so kommen. „Wir müssen lernen, mit der Krankheit zu leben. Sie wird aus unserem Leben nicht verschwinden.“ Und es helfe ja auch niemandem, wenn alle Betriebe schließen müssten. Michael Bolz rechnet damit, dass sich der Betrieb langsam entwickeln werde. „Aber wir sind froh, dass wir wieder öffnen dürfen.“

Touristen fehlen noch

Für Frank Katzschmann, Inhaber des Restaurants „ Bellevue“ in Bad Doberan, kam die Entscheidung der Regierung plötzlich. Dennoch wolle er am Sonnabend auch wieder starten. „Wir fahren die Geräte jetzt wieder hoch, müssen einkaufen und reinigen noch mal alles“, sagt Katzschmann. Doch die Ungewissheit bleibe. „Wir wissen ja nicht, was kommt.“

Die Gäste würden sich auf alle Gastronomen verteilen, die Touristen fehlen noch. „Ich bin noch nicht ganz davon überzeugt, dass alles wieder losläuft“, sagt der Restaurantchef auch mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Welle.

In die Küche hat er zwei seiner Mitarbeiter zurückgeholt. „Die werden aber noch nicht voll arbeiten können.“ Frank Katzschmann klingt noch nicht optimistisch. „Wir können uns erst freuen, wenn die Zahlen wieder stimmen und kein Minus entsteht.“

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer und Anja Levien