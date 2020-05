Heiligendamm

„Es ist schön, sich wieder mal zu treffen“, sagt Heike Seemann. Sie sitzt mit Bekannten entspannt in der Sonne vor dem Kornhaus in Bad Doberan bei Kaffee und Kuchen. nach längerer pause öffnete das Kornhaus-Café, wie andere auch, am Samstag wieder seine Türen und stellte Tische ins Freie. Sie waren gut besetzt , einige Gäste kamen sogar extra aus Rostock angereist. „Es ist schön, dass wir wieder rausgehen und Kaffee trinken können“, sagt Doris Kleinfeldt aus Bad Doberan. „Wir genießen das sehr.“

„Sehnsucht nach Geselligkeit “

„Ich denke, dass eine große Sehnsucht nach Geselligkeit da ist“, sagt Kornhaus-Geschäftsführer Ronald Richardt. „Leider lassen die Beschränkungen die Atmosphäre noch nicht zu, die wir uns wünschen.“ Nun müsse man abwarten, inwiefern die Menschen lernen, damit zu leben und sich für einen Besuch im Cafe zu entscheiden. Die Corona-Etikette empfinden zumindest Heike Seemann und Doris Kleinfeldt nicht als Einschränkung: „Abstand halten und Hände waschen gehört ohnehin zu den Grundregeln“, sagt Doris Kleinfeldt.

Weitere Corona-Vorschriften hatte das Team des Kornhaus-Cafe bereits umgesetzt. Bisher konnten Besucher sich den Kuchen von dort mit nach Hause nehmen. Dafür waren bereits eine Plexiglasscheibe an der Kuchenausgabe und Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht worden. Zur Wieder-Öffnung habe man unter anderem noch einige Tische herausgenommen, sagt Ronald Richardt. „Für uns war es kein so großer Schritt.“

Etwas mehr Aufwand hatte das Team des italienischen Restaurant „Medinis“ in Heiligendamm. „Wir haben freudig die Mitteilung erhalten, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt Restaurantleiterin Franziska Strand. „Und haben alles gegeben, was möglich war. Aber die Lieferanten haben auch noch nicht die Möglichkeit, alles zu liefern, das erschwert alles etwas.“ Deshalb gibt es in dem Restaurant derzeit nur eine reduzierte Speisekarte. Reduziert ist auch die Anzahl der Tische im „Medinis“. „Wir mussten gut die Hälfte der Tische rausnehmen“, sagt Franziska Stranz. „Wir haben eigentlich runde Tische, jetzt haben wir mehrere viereckige Zweiertische, damit wir den Platz einhalten können.

„Einschränkungen im Service“

Die Hygieneanforderungen sind hoch: Die Mitarbeiter müssen Mundschutz und Einweghandschuhe tragen. „Die müssen nach jedem Arbeitsgang gewechselt werden“, sagt die Restaurantleiterin. Durch die Vorschriften gibt es viele Einschränkungen, was den Service angeht.“ Denn auch die Mitarbeiter müssen den erforderlichen Abstand zu ihren Gästen halten. „Wir stellen die Teller auf einen kleinen Wagen und der Gast nimmt ihn sich dann runter. Die Teller tragen wir nicht mehr in der Hand sondern auf einem Tablett“, sagt Franziska Stranz. Außerdem sei es dem Personal beispielsweise momentan nicht gestattet, Wein oder Wasser nachzuschenken. Salz- und Pfefferstreuer werden bei Bedarf gereicht, bleiben aber nicht auf den Tischen stehen. Anschließend würden sie desinfiziert.

Trotzdem freuten sich die Mitarbeiter, dass es wieder los geht. „Das Team hat dem entgegengefiebert“, sagt Franziska Stranz.

