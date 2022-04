Kühlungsborn/ Rerik

Bemalte Wände, umhergeworfenes Essen: Die Erfahrungen der Gaststätteninhaberin aus Dierhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen), die deshalb in ihrem „Schipperhus“ keine Familien mit Kindern unter zwölf Jahren mehr bewirtet, haben auch Gastronomen aus Rerik und Kühlungsborn (Landkreis Rostock) gemacht. Ein Hausverbot haben die befragten Gastwirte bisher aber noch nicht erteilt.

Auf der Terrasse des Cafés und Restaurants „Sailor’s“ in Rerik hat die siebenjährige Hanna gerade ein Problem damit, ihr Fischbrötchen zu verspeisen. Immer wieder bemüht sie sich, das große Brötchen in den kleinen Händen zu halten. Längst sind sie bekleckert und klebrig. Nun kann nur noch ihre Mutter Anja Kühn helfen. Die 25-Jährige reinigt die Finger ihrer Tochter mit einem Papiertaschentuch.

„Das kommt bei Kindern schon mal vor. Kein Problem! Wir machen alles schnell sauber“, sagt auch Ehemann Thomas Kühn (39). Die vierköpfige Familie, zu der auch der einjährige Theo gehört, ist für einige Tage aus dem sächsischen Lengenfeld an die Ostsee gekommen. An diesem Tag steht Rerik auf dem Ausflugsprogramm.

Im „Sailor’s“ gibt es eine kleine Stärkung. Verständnis für das Hausverbot, dass in Dierhagen für Kinder verhängt wurde, hat die Familie nicht. Für die Kühns „geht so etwas gar nicht“. Schließlich seien ja alle mal klein und demzufolge auch nicht immer artig gewesen, meint das Ehepaar. „Wenn es Probleme mit Kindern gibt, sollte das Personal auf die Eltern zugehen.“

Gastronomen gehen bei Fehlverhalten auf Familien zu

Sabine Deutschländer ist Inhaberin des Reriker Restaurants Sailor’s: „Wir haben sofort einen Spielplatz gebaut, damit die Kinder nicht hippelig auf den Stühlen sitzen müssen, sondern sich draußen austoben können.“ Quelle: Werner Geske

„Das machen wir in jedem Fall“, versichert Sailor’s-Chefin Sabine Deutschländer (62). Allerdings machen sie und ihr Personal oft ähnliche Erfahrungen wie die Dierhäger Kollegen. Da würde Essen auf den Boden geworfen, würden Polstermöbel und Wände beschmiert oder andere Gäste durch Lärm belästigt, beklagt sie. „Wir machen dann mit freundlichen Worten darauf aufmerksam, dass sich das nicht gehört. Leider nicht immer mit Erfolg“, sagt die Gastronomin bedauernd. Ihre Kinderfreundlichkeit stellte sie gleich unter Beweis, als sie das Restaurant übernahm: „Wir haben sofort einen Spielplatz gebaut, damit die Kinder nicht hippelig auf den Stühlen sitzen müssen, sondern sich draußen austoben können.“

Kühlungsborner Gastwirt: Viele Eltern schauen weg

Sven Wollaeger (38) betreibt das Restaurant „3-Elemente“ in der Kühlungsborner Tannenstraße 4a. Auch er kennt Probleme mit unerzogenen Kindern: „Die Schuld dafür sehe ich vor allem bei den Eltern, die sind doch dafür verantwortlich, dass sich ihre Zöglinge vernünftig benehmen. Doch leider schauen viele einfach weg, wenn die Lütten mit Essen werfen, Mobiliar und Wände beschmutzen und lärmen. Würden sie das auch zu Hause ignorieren? Ich denke nicht!“ Ein Hausverbot für Kinder unter zwölf Jahren würde er dennoch nicht verhängen: „Aber wenn ich mehrfach erfolglos darum gebeten habe, dass die Eltern doch Einfluss auf das Betragen ihrer Kinder nehmen möchten, fordere ich freundlich dazu auf, doch bitte zu gehen.“

„Wir sperren generell keine Kinder aus“, ist die Aussage von Nicole Jakubietz, Chefin von „Gleis 2 – Das Mollirestaurant“ in der Kühlungsborner Karl-Risch-Straße 12. Ein Vorgehen, so wie in Dierhagen praktiziert, schließt sie kategorisch für ihre Lokalität aus: „Das ist kein Thema für uns!“ Wenn Kinder sich mal nicht benehmen würden, werde darauf nett und freundlich, aber bestimmend reagiert. „Damit sind wir bisher immer gut gefahren“, unterstreicht die Gastronomin.

Auch Silvia Arndt (56), Restaurantleiterin im American Steakhouse in der Ostseeallee 7, kann den Schritt der resoluten Wirtin nicht nachvollziehen: „Bei uns sind Kinder aller Altersgruppen willkommen. Wenn die Lütten mal über die Stränge schlagen, gelingt es uns immer, sie wieder zu beruhigen.“ Dazu nimmt das Personal die Kinder auch schon mal an die Hand und zeigt ihnen in der Showküche, wie dort gegrillt wird.

Martina Klein (33) besuchte mit ihrem Mann Stephan (40) und Tochter Palina (3) dieses Restaurant: „Das Personal war sehr nett und hat sich auch sehr einfühlsam um unsere Kleine bemüht, die schon etwas müde und daher quengelig war. So geht es doch auch! Wir haben unseren Restaurantaufenthalt aber etwas verkürzt, weil wir die anderen Gäste nicht über Gebühr stören wollten.“

Von Werner Geske