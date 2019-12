Rethwisch

Die Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch haben auf ihrer jüngsten Sitzung mit einer Änderung der Hauptsatzung die Rechte der Einwohner gestärkt. Demnach haben Anwesende ab sofort die Möglichkeit, während der Fragezeit auch Informationen zu Punkten auf der aktuellen Tagesordnung zu erhalten sowie Anregungen und Vorschläge zu unterbreiten.

Eingebracht hatten den Änderungsantrag mehrere Gemeindevertreter. Allerdings umfasste dieses Papier noch einige weitere Punkte. „Für die Fragezeit sollte in der Regel ein Zeitraum von bis zu 30 Minuten vorgesehen werden“, erklärte etwa Lutz Baumbach (BBN). „So viel Demokratie muss man aushalten können.“ Darüber hinaus sollten Fragen, die nicht sofort beantwortet werden könnten, zu Beginn der nächsten Einwohnerfragezeit oder innerhalb von 14 Tagen schriftlich beantwortet werden, so Baumbach. Und: „Der öffentliche Teil der Tagesordnung und des Protokolls der vorangegangenen Sitzung sind den Einwohnern rechtzeitig vorab in geeigneter Weise öffentlich zu machen.“

Klar formulierte Satzungstexte

Ansinnen, die Michael Theis zum Teil relativieren musste: „Viele dieser Punkte sind doch schon in anderen Abätzen der Hauptsatzung geregelt“, erklärte der Leiter des Amtes Bad Doberan-Land. „Zudem kann das Sitzungsprotokoll nicht veröffentlicht werden, bevor es beschlossen ist – so lange ist es eine Urkunde.“ Grundsätzlich sei die Satzung das Ortsrecht und müsse klar und deutlich verfasst sein, so Theis: „Deshalb sind Begriffe wie ,in der Regel’ oder ,in geeigneter Weise’ hier nicht möglich – es fehlt am Bestimmtheitsgebot.“

Damit er in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch nicht zur „Persona non grata“ werde, schlage er vor, die betreffenden Formulierungen aus dem Änderungsantrag zu nehmen und im Ergebnis mit dem Absatz 3 der Hauptsatzung vor allem die neue und weiter gefasste Einwohnerfragezeit zu regeln. Ein Vorschlag, dem sich eine Mehrheit der Gemeindevertreter letztlich anschloss.

