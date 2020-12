Rethwisch

15 Häuser mit jeweils sechs Wohnungen – dieses Großprojekt plant seit einiger Zeit ein Investor auf dem Gelände gegenüber der Fachwerksiedlung in Rethwisch. „Das Amt für Raumordnung hat uns jetzt dringend von diesem Vorhaben abgeraten“, sagte Norbert Person auf der Sitzung der Gemeindevertreter am Donnerstagabend. „Mit Blick auf den Raumentwicklungsplan dürfen einige Gemeinden bis 2021 ohne die Zustimmung der Hansestadt Rostock nur bis zu drei Prozent wachsen“, erklärte der Vorsitzende des Bauausschusses. „Die jetzigen Wohnbaupläne würden unser gesamtes Kontingent aufbrauchen.“

„Die Gemeinde sollte vielmehr auf die eigenen Einwohner achten, die selbst Häuser bauen wollen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Anzeige

Folge: „In dieser Ortslage wäre über Jahre hinaus keine Wohnbebauung mehr möglich“, machte Person deutlich. „Und was ist eigentlich, wenn das gemeindliche Einvernehmen ersetzt werden würde?“ Eine entsprechende Beratung dazu sei kürzlich coronabedingt ausgefallen: „Da müssten noch einige Dinge geklärt werden.“

Gemeinde will nicht für Rostock Wohnungen bauen

Im Übrigen sei die Gemeinde nicht dafür zuständig, für die benachbarte Hansestadt Wohnungen zu bauen, stelle Person klar. Das sieht auch der Landkreis Rostock so: „Ab 2021 wären neue Eigenbedarfskontingente grundsätzlich nutzbar“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme aus dem Amt für Kreisentwicklung. „Allerdings liegt die Größenordnung auf Basis der derzeitigen Drei-Prozent-Regel bei etwa 31 Wohneinheiten.“ Die vorliegende Planung mit insgesamt 90 Wohnungen überschreite die zulässige Entwicklung der Gemeinde bei Weitem.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

Und: In Börgerende-Rethwisch seien zwischen den Jahren 2009 und 2018 laut dem Statistischen Landesamt 318 zusätzliche Wohnungen entstanden – ein Zuwachs von 30 Prozent. Gleichzeitig hätte sich die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz zwischen 2011 und 2019 nur um 1,3 Prozent erhöht (von 1663 auf 1685).

Schlussfolgerung: Ein großer Teil der gebauten Wohnungen wird als Zweitwohnsitz oder Feriendomizil genutzt. Aus diesem Grund ist nach Auffassung des Landkreises eine kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen Gemeindeentwicklung notwendig – vor allem mit Blick auf Einwohner, Altersgruppen, Wohnungsbestand oder Infrastruktur.

Junge Familien sollen mehr unterstützt werden

Auch deshalb habe der Bauausschuss die Pläne des Investors abgelehnt, gegenüber der Fachwerksiedlung in Rethwisch mehrere Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs altersgerechten Wohnungen zu bauen, betonte Norbert Person. Hierfür müsste zudem die Innenbereichssatzung der Gemeinde geändert werden.

Alternativ würde der Erschließungsträger auch eine Bebauung mit Einfamilienhäusern vornehmen, sodass 14 bis 15 Wohneinheiten entstehen könnten, sagte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos), der sich bereits im Vorfeld der Beratungen skeptisch gezeigt hatte: „Nach meiner Auffassung haben wir in Börgerende-Rethwisch keinen Bedarf an den hier vorgesehenen Fachwerkhäusern – die können sich junge Familien gar nicht leisten.“ Die Gemeinde sollte vielmehr auf die eigenen Einwohner achten, die selbst Häuser bauen wollen, so Hagemeister: „Die sollten wir mit bezahlbaren Angeboten unterstützen.“

Lesen Sie auch

Der Investor habe bei einem positiven Bescheid weitere Investitionen in Aussicht gestellt, erklärte Hagemeister: „Zusätzlich könnte demnach auf dem Gelände auch ein öffentlicher Kinderspielbereich errichtet werden – hier werden also schon Bonbons verteilt.“ Verlockungen, denen die Gemeindevertreter letztlich widerstanden – die Abgeordneten lehnten eine Änderung der Innenbereichssatzung und damit das Bauvorhaben einstimmig ab.

Von Lennart Plottke