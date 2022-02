Rethwisch

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch treibt eine Erweiterung der Conventer Schule weiter voran. Das Büro AIB Bauplanung Nord GmbH aus Rostock hat bereits eine entsprechende Vorplanung an das Schulverwaltungsamt des Landkreises Rostock sowie an die zentrale Fördermittelstelle geschickt. Auf dem Campus an der Rethwischer Schulstraße soll demnach ein moderner, zweigeschossiger Gebäudekomplex mit großem Eingangsbereich, einer Galerie und acht zusätzlichen Klassenräumen, zwei Fachräumen sowie diversen Neben -und Gruppenräumen entstehen.

„Die Zahlen zeigen uns, dass wir dringend handeln müssen“, betonte Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos) auf der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. „Im Moment besuchen mehr als 480 Schüler die Amtsschule – dabei muss der Grundschulbereich auch in diesem Jahr wieder zwei Räume im benachbarten Hort mit nutzen, weil wir woanders keinen Platz mehr finden.“

23 Klassen – 21 Räume

Aktuell gebe es an der Conventer Schule für 23 Klassen lediglich 21 Klassenräume – „und da werden schon die eigentlichen Fachräume für Physik, Chemie, Biologie und Kunst mit dazugezählt.“ In den kommenden Jahren rechnet die Schule dauerhaft mit einem Bedarf von mindestens 26 Klassenräumen, dazu kommt, dass es nach neuen Verordnungen künftig unter anderem mehr Lehr-Förderräume sowie breitere Gänge und Türen für sicherere Fluchtwege geben soll.

„Das Schulverwaltungsamt hat der Erweiterung des Schulcampus bereits zugestimmt“, machte Hagemeister deutlich. Auch die Fördermittelstelle habe das Anliegen der Gemeinde zur Kenntnis genommen und das Vorhaben registriert: „Zur Beantragung von Fördermitteln müssen wir aber eine Baugenehmigung einreichen.“

Weil der Bau nach aktuellen Schätzungen rund 4,8 Millionen Euro kosten soll, müssen die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden. Dafür will sich die Gemeinde rechtlich beraten lassen – einen entsprechenden Auftrag an eine Greifswalder Rechtsanwaltskanzlei brachten die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung ebenfalls auf den Weg.

Von Lennart Plottke