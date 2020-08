Rethwisch

Die Gemeindevertreter in Börgerende-Rethwisch haben auf ihrer jüngsten Sitzung den Neubau eines Wohngebäudes mit 16 Einheiten zur Ferienwohnnutzung sowie die Errichtung von 16 Pkw-Stellplätzen mehrheitlich abgelehnt. Der potenzielle Bauherr hatte zuvor Widerspruch gegen einen früheren Ablehnungsbescheid eingelegt. Nach einer erneuten Prüfung kamen die Gemeindevertreter jetzt zu keinem neuen Ergebnis.

„Das wundert mich nicht“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Denn abgesehen davon, dass wir hier im Ort sowieso keine weiteren Ferienwohnungen wollen, wäre aktuell auch gar keine verkehrstechnische Anbindung gewährleistet.“ So kämen etwa in Rethwisch die Anwohner rund um die Schulstraße, Börgerender Straße und Storchenwiese vor allem während der Saison kaum von ihren Grundstücken herunter, macht Hagemeister deutlich: „Gerade jetzt haben wir zu Stoßzeiten oft kilometerlange Staus.“ Darüber hinaus gebe es in diesem Bereich immer wieder Abwasserprobleme, so Hagemeister: „Bevor das nicht behoben ist, müssen wir gar nicht über eine weitere Bebauung nachdenken.“

Anzeige

„Abgesehen davon, dass wir hier im Ort sowieso keine weiteren Ferienwohnungen wollen, wäre aktuell auch gar keine verkehrstechnische Anbindung gewährleistet.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Weitere OZ+ Artikel

Ein weiteres infrastrukturelles Problem: „Richtung Börgerende gibt es an der Straße keinen Fahrradweg – auch dadurch kommt es hier immer wieder zu Rückstaus.“ Und das bekämen vor allem die unmittelbaren Anwohner zu spüren, erklärt Hagemeister: „Die Wohnqualität nimmt deutlich ab.“

Mehr Erholungsräume für alle Altersgruppen

Damit sich Einheimische und Gäste auch über das Rad fahren hinaus fit halten können, soll noch in diesem Jahr eine Grünfläche im Gebiet An der Waterkant zu einem öffentlichen generationsübergreifenden Erholungsraum umgestaltet werden. Dazu sind hier Spiel- und Sportgeräte für alle Altersgruppen geplant – etwa eine Spielkombination, eine Vogelnestschaukel sowie fünf Outdoor-Fitnessgeräte. „Insgesamt kostet das gut 50 000 Euro“, sagt Horst Hagemeister. „Eine Baugenehmigung liegt vor.“

Darüber hinaus werden im Gemeindegebiet die öffentlichen Spielplätze erweitert. So soll auf dem Spielplatz am Rapsweg in Rethwisch eine Mini-Vogelnestschaukel sowie auf dem Spielplatz an der Seestraße ein Kleinkindspielgerät mit Viereckturm, einer Rutsche, einem Sprossenaufstieg, einer Treppe und einer Rampe aufgebaut werden. Auch hierfür vergaben die Gemeindevertreter jetzt die entsprechenden Aufträge.

Von Lennart Plottke