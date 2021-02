Rethwisch

Der Netto-Lebensmittelmarkt in Rethwisch soll in den kommenden Monaten umfassend modernisiert werden. „Ende 2010 wurde diese Filiale eröffnet“, sagt Patrick Muranko, Gebietsleiter Expansion Ost. „So langsam kann der Markt mal wieder ein frischeres Gesicht gebrauchen.“ Im Zuge des Umbaus soll es auch eine Erweiterung geben. „Aktuell haben wir hier eine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmetern“, erklärt Muranko. „Die wird sich künftig auf 1000 Quadratmeter erhöhen.“

„Die Gemeinde muss jetzt alle Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Erweiterung schaffen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Dafür sollen im hinteren Bereich des Gebäudes mit einem rund 200 Quadratmeter großen Anbau neue Lagerräume geschaffen werden, blickt der Gebietsleiter voraus: „Das derzeitige Lager wird entkernt und in der Folge zur Verkaufsfläche dazugeschlagen.“

Darüber hinaus werden an der vorderen linken Seite des Hauses am Parkplatz eine Leergutannahme und ein Leergutlager geschaffen: „Damit die Kunden ihre Flaschen schon vor dem Einkauf abgeben können und sie nicht im Korb durch den Markt schieben müssen – das ist nicht mehr zeitgemäß.“ Die Parkplätze würden durch diese Baumaßnahme nur geringfügig von 66 auf 61 reduziert.

Große Glasflächen im Eingangsbereich

Auch optisch sollen sich an der Außenfassade grundlegende Dinge ändern, erklärt Patrick Muranko: „Wie bei all unseren jüngsten Umbauprojekten wird es auch in Rethwisch im Eingangsbereich hohe, lichtdurchflutete Glasscheiben geben, die ein angenehmes Raumgefühl erzeugen sollen.“ Der Backshop der Grimmener Stadtbäckerei Kühl bleibe im Übrigen auch nach der Modernisierung erhalten, betont Muranko: „Für die Leute ist es doch wichtig, hier frisches Brot, Brötchen und Kuchen kaufen zu können.“

Neue Glasfronten als Blickfang: Der Netto-Markt an der Rostocker Straße in Kröpelin wurde im Mai 2020 nach Umbau wiedereröffnet. Quelle: Lennart Plottke

Im Innenraum des umgestalteten Netto-Marktes werden die Regale künftig niedriger gestellt, um eine bessere Übersicht, aber auch ein komfortableres Einkaufen zu erreichen: „Zudem werden die Zwischengänge verbreitert – da haben wir vor allem Menschen mit Rollatoren oder auch Eltern mit Kinderwagen im Blick.“ Weitere Neuerung: eine große Backwaren-Station im Marktbereich. „Daneben wird unter anderem auch die Obst- und Gemüseabteilung umgestaltet, es gibt einen neuen Fliesenboden, neue LED-Beleuchtung“, sagt Muranko. „Der Netto-Discounter soll einfach moderner und einladender werden.“

Investitionen in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro

Etwa 1,2 Millionen Euro lässt sich die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG den Umbau der Rethwischer Filiale kosten. Investitionen, die sich nach Murankos Auffassung lohnen: „Wir sichern so eine moderne Nahversorgung innerhalb der Gemeinde Börgerende-Rethwisch und im ländlichen Raum und wollen an einem Standort präsent sein, der fußläufig, aber auch durch den öffentlichen Nahverkehr erreicht wird.“

Gerade an der Nienhäger Chaussee mache ein Lebensmittel-Discounter Sinn: „Hier fahren unter anderem auch Leute aus dem Ostseebad Nienhagen vorbei – dort gibt es aktuell noch gar keine derartige Einkaufsmöglichkeit.“

Die Bevölkerung werde immer älter, damit sinke auch die Flexibilität und Mobilität der Menschen massiv, ist Patrick Muranko überzeugt: „Gleichzeitig entsteht hierdurch für die Gemeinde die Pflicht einer Grundsicherung – die kann nur wahrgenommen werden, wenn es langfristig positive Standortbedingungen gibt.“ Meint auch Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos): „Wir können doch froh sein, dass wir hier einen Netto-Markt haben und sich das Unternehmen entschlossen hat, die Filiale zu modernisieren – das ist auch der Grundtenor innerhalb der Gemeindevertretung.“

Deshalb müsse die Gemeinde jetzt alle Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Erweiterung schaffen, betont Hagemeister. Ein städtebaulicher Vertrag sei bereits geschlossen, erklärt Netto-Gebietsleiter Patrick Muranko: „Jetzt hoffe ich, dass die Gemeindevertreter auf ihrer Sitzung im April den geänderten Bebauungsplan beschließen.“ Ziel sei es, mit den Umbauarbeiten Ende 2022 fertig zu sein – „und vielleicht das Weihnachtsgeschäft noch mitzunehmen“.

Von Lennart Plottke