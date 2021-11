Rethwisch

Manchmal duftet es darin nach frisch gebackenem Brot, manchmal wird darin diskutiert oder einfach nur geschlafen. Das Wander-und Pilgerhaus im romantischen Pfarrgarten Rethwisch erhielt einen neuen Anbau.

Fünf Jahre dauerte die Sanierung, des um die 80 Quadratmeter großen Backhauses aus dem Jahr 1844. Jetzt erhielt es einen um die 15 Quadratmeter großen Anbau mit einer Außenverkleidung aus Lärchenholz. Ein besonders robustes und langlebiges Holz. Aus finanziellen Gründen erfolgt die Sanierung nur in Etappen.

Mit 20 000 Euro war die Sanierung veranschlagt. Fördermittel kamen von Leader „Ostsee Bad Doberan“. Ein Viertel davon musste aus Spendengeldern gestemmt werden. 5000 Euro finanzierte deshalb der Rotary Club Heiligendamm.

Wegen Corona wurde Baumaterial teurer

Nicht alles wurde jedoch fertig: „Wegen Corona bekamen wir erst keine Handwerker und dann wurden die Baumaterialien so teuer, dass wir einiges zurückstellen mussten“, sagt Dr. Sven Andresen. Er ist der derzeitige Präsident des Rotary Clubs (RC) Heiligendamm. Andresen wohnte früher in der Gemeinde Börgerende-Rethwisch und kurbelte sozusagen die Sanierung an. Es ist sein Herzensprojekt wie auch das von der Pastorin Ulrike Dietrich.

Initiator der Sanierung war RC Heiligendamm

Die Pastorin konnte die finanziellen Mittel für die Sanierung nicht aufbringen. Insgesamt belaufen sich die Baukosten für das Backhaus über 125 000 Euro. Der RC Heiligendamm war Initiator und Koordinator des Projektes „Gemeinsam schaffen - Gemeinsinn fördern“. „Unterstützt wurden wir vom RC Warnemünde und dem RC Kühlungsborn-Bad Doberan. Es war eine Gemeinschaftsarbeit von Rotary, der Kirchgemeinde und anderen, die auch mithelfen wollten. Das war schon toll“, so Sven Andresen, der jetzt in Neukloster beheimatet ist.

Sechs Kojen befinden sich unter dem Dach des Wander-und Pilgerhauses. Übernachtet werden darf aber nur eine Nacht. Es ist schließlich kein Hotel.

Pilgerinnen und Radler suchten das Haus auf

„Im vergangenen Jahr nahmen etwa zehn Pilger im Backhaus ein Quartier. Es liegt allerdings nicht direkt auf der Route der Via Baltica, sondern ist ein kleiner Abstecher, wenn man von Rostock aus eine andere Route geht“, lässt die Pastorin Ulrike Dietrich wissen. „Die Pilger, die da waren, fühlten sich sehr wohl und schrieben im Garten ihre Pilgertagebücher. Es waren fast alles junge Frauen“, sagt sie. „Dann kamen noch ein paar Radler. Außerdem trifft sich regelmäßig die Backgruppe dort.“

Am Backhaus aus dem Jahr 1844 wurde eine Terrasse so angebracht, dass die historischen Grundmauern weiterhin sichtbar sind. Jetzt fehlt nur noch ein Windschutz. Quelle: Sabine Hügelland

„Wir werden die Außenanlage fertigstellen, sobald finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stehen“, sagt Andresen. Angedacht ist es, einen gläsernen und bruchsicheren Windschutz zu installieren, denn es weht manchmal ordentlich vom Feld auf das Grundstück. Dafür werden die Gäste aber auch mit herrlichen Sonnenuntergängen belohnt. „Geplant ist eine Außendusche. Allerdings mit Wasser, wie es die Natur hergibt, also kalt“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Außenanlage soll als Begegnungsstätte dienen

„Die Außenanlage ist uns sehr wichtig“, so Andresen. „Denn wir möchten, dass sie von vielen verschiedenen Gruppen genutzt werden kann. Auch wir als RC können uns vorstellen, vielleicht ein-, zweimal im Jahr hier zu sein.“ Das Backhaus und seine Außenanlage sind nicht als Party-, sondern als Begegnungsstätte gedacht. „Für Gemeindedienste zum Beispiel.“

„Man trifft sich wieder hier. So ist es ja auch gedacht. Zur Gemeinschaftspflege“, sagt Andresen. Der Aspekt der Beherbergung für Pilger kommt hinzu.

„Eigentlich darf das gar nicht fertig werden. Das Bauen schweißte die Menschen zusammen“, sinniert Andresen. „Aber wenn der Bau beendet ist, brauchen wir weiterhin Geld für die Pflege, Reparaturen und anderes“, denkt er schon in die Zukunft.

Zum Pilgern aufrufen

Sein nächster Wunsch ist es, gemeinsam mit dem Bad Doberaner Pastor Albrecht Jax, dem nächsten Präsidenten des RC Heiligendamm, im September des kommenden Jahres zum Pilgern nach Neukloster aufzurufen. „Das sind 36 Kilometer von Doberan und zu schaffen. Zu Fuß oder mit dem Rad.“ Der Sinn dahinter ist die kirchengeschichtliche Verbindung der Regionen Neukloster-Bad Doberan.

„Pilgern, das ist ein anderer Tourismus“, so Sven Andresen in Bezug auf das Backhaus. „Dass es, obwohl es abseits der Via Baltica liegt, dennoch gut genutzt wird, freut uns sehr.“

Von Sabine Hügelland