Rethwisch: Neuer Hort ist fertig

Rethwisch

Das neue Hortgebäude neben der Conventer Schule in Rethwisch ist jetzt offiziell übergeben. Ab sofort haben in dem einstöckigen, gut 428 Quadratmeter großen Bau 66 Kinder in drei Gruppenräumen Platz. Dazu gibt es eine moderne Ausgabeküche, Büro und Sanitärräume. „Es war ein langer Weg“, sagt Susanne Segeth, Leiterin der benachbarten Kindertagesstätte „Wichtelstube“. „Wir sind wirklich froh, dass der Hort jetzt endlich gebaut ist.“

Modern und farbenfroh: So sieht das Hortgebäude von außen aus. Quelle: Lenanrt Plottke

Denn vor allem der Hortbereich in der Kita war in den vergangenen Jahren schon sehr an seine Grenzen gestoßen. „Eigentlich ist die Einrichtung nur für eine Betreuung von 139 Hortkindern ausgelegt“, erklärt Segeth. „Diese Zahl wurde aber deutlich überschritten – wir brauchten eine Ausnahmegenehmigung, um unser Kontingent überhaupt aufstocken zu können.“ Vor allem für die Erzieher eine große Kraftanstrengung: „Es war für alle Beteiligten dringend notwendig, dass sich die Situation durch den Hortneubau zumindest etwas entspannt.“

Einsatz von Bürgermeister und Gemeindevertretung

Aktuell werden in der Kita 173 Hortkinder betreut – 66 davon ziehen jetzt in ihr neues Domizil. Dazu kommen in der „Wichtelstube“ 30 Krippen- sowie 62 Kindergartenkinder. „Wir sind auch dankbar dafür, dass sich die Gemeindevertretung und vor allem der Bürgermeister sehr für diesen Bau eingesetzt hat“, macht Segeth deutlich. „Das ist beileibe nicht selbstverständlich – in anderen Gemeinden müssen die Kitas viel stärker um mehr Platz kämpfen.“

„Kampf“ sei der richtige Begriff, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister: „Vor allem für Fördermittel mussten wir beim Landkreis richtig betteln.“ Dabei müsse die Gemeinde für den gut 1,2 Millionen Euro teuren Hort jetzt mehr bezahlen, als eigentlich notwendig gewesen wäre, kritisiert Hagemeister. Denn obwohl das Land eigentlich Fördermittel in Höhe von 500 000 Euro bewilligt habe, fällt für die Kommune davon ein 25-prozentiger Anteil zur Kofinanzierung ab. „Das sind mal eben 125 000 Euro, die wir zusätzlich berappen müssen“, ärgert sich Rethwischs Bürgermeister. „Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen.“

Fehlende Unterschrift kostet 125 000 Euro

Denn nach seiner Auffassung trage der Landkreis eine Mitschuld an den Mehrkosten, so Hagemeister: „Im Jahr 2017 wurden die Bedarfe in allen Einrichtungen des gesamten Kreises untersucht – das hat Monate gedauert.“ Dabei sei der Gemeinde die Dringlichkeit einer Horterweiterung bereits mündlich bestätigt worden: „Nur die offizielle Unterschrift fehlte noch – deshalb konnten wir die zugesagten Mittel nicht abrufen.“

„Wir müssen mal eben 125 000 Euro zusätzlich berappen – das wäre überhaupt nicht nötig gewesen.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Aufgrund geänderter Förderrichtlinien müsse Börgerende- Rethwisch nun also eine Kofinanzierung leisten, ärgert sich Hagemeister: „Dabei hätten wir schon im vergangenen Jahr fertig sein können.“ Was erschwerend hinzukam: „Bei den Planungen für diesen Neubau gab es aus meiner Sicht im Amtsausschuss immer wieder unnötige Diskussionen mit Vertretern der Nachbargemeinden – das hat die ganze Sache noch mal verzögert.“

Dennoch: „Die Grundlagen, dass sich die Hortkinder hier richtig wohl fühlen können, sind geschaffen“, macht Kita-Leiterin Susanne Segeth deutlich. „Das Haus ist freundlich, großzügig und voll möbliert – jetzt müssen wir es nur noch mit Leben füllen.“ Ob und wie das gelungen ist – davon können sich Kinder und Eltern am Freitag selbst ein Bild machen: Ab 16.30 Uhr laden die Mitarbeiter in der neuen Einrichtung zu einem Tag der offenen Tür ein.

Von Lennart Plottke