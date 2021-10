Rethwisch

Ein moderner, zweigeschossiger Gebäudekomplex mit großem Eingangsbereich, einer Galerie und farblich der vorhandenen Bebauung auf dem Gelände angepasst: So sieht er aus, der Vorentwurf für die Erweiterung der Conventer Schule in Rethwisch. „Das ist eine erste Arbeitsgrundlage“, sagt Bürgermeister Horst Hagemeister (parteilos). „Im neuen Haus soll es unter anderem acht zusätzliche Klassenräume, zwei Fachräume sowie diverse Neben -und Gruppenräume geben – die Zahlen sagen uns, dass wir hier dringend handeln müssen.“

„Der Grundschulbereich muss auch in diesem Jahr wieder zwei Räume im benachbarten Hort mit nutzen, weil es woanders keinen Platz mehr gibt.“ Horst Hagemeister, Bürgermeister Börgerende-Rethwisch Quelle: privat

Mehr als 480 Schüler besuchen aktuell die Amtsschule in Rethwisch. „Dabei muss der Grundschulbereich auch in diesem Jahr wieder zwei Räume im benachbarten Hort mit nutzen, weil es woanders keinen Platz mehr gibt“, macht Hagemeister deutlich. Aktuell gebe es an der Conventer Schule für 23 Klassen lediglich 21 Klassenräume, sagt auch Anke Symanzik, Vorsitzende des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land: „Und da werden schon die eigentlichen Fachräume für Physik, Chemie, Biologie und Kunst mit dazugezählt.“

Schule rechnet mit Bedarf von mindestens 26 Klassenräumen

In den kommenden Jahren rechne die Schule dauerhaft mit einem Bedarf von mindestens 26 Klassenräumen, erklärt Symanzik, deren Tochter und Sohn selbst in Rethwisch lernen: „Dazu kommt, dass es nach neuen Verordnungen künftig unter anderem mehr Lehr-Förderräume sowie breitere Gänge und Türen für sicherere Fluchtwege geben soll – auch das muss beachtet werden.“

Immerhin: „Es war mir wichtig, dass wir bei der lange diskutierten Schulerweiterung jetzt endlich eine Lösung gefunden haben“, betont Symanzik, die auch Gemeindevertreterin in Admannshagen-Bargeshagen ist. „Die Schule ist für die Region immer auch ein Aushängeschild – das kann für die Leute einer der Hauptgründe sein, hierherzuziehen.“ Im vergangenen Jahr hatten die Ausschuss-Mitglieder zwar jede Menge Ideen für eine Vergrößerung des Schulkomplexes gesammelt – doch ob Aufstockung des Hortes, Verbindung einzelner Gebäudeteile für mehr Raum oder eine Container-Lösung: Auf einen gemeinsamen Nenner kamen die drei „schulschickenden“ Gemeinden Admannshagen-Bargeshagen, Nienhagen und Börgerende-Rethwisch nicht.

Deshalb nimmt die Gemeinde Börgerende-Rethwisch die Erweiterung der Amtsschule jetzt selbst in die Hand. Einen entsprechenden Vorschlag hatten der Schulausschuss des Amtes sowie die Gemeindevertretung im Frühjahr befürwortet. Die Idee: „Unsere Gemeinde plant und finanziert das Gebäude auf dem jetzigen Gelände des Bauhofes und vermietet die Räume anschließend an das Amt“, erklärt Horst Hagemeister.

Bauhof könnte an den Mühlenweg umziehen

Der Rethwischer Bauhof würde an den Mühlenweg neben die Ralf Müller GmbH umziehen: „Da gibt es ein geeignetes Grundstück – damit reißen wir die einzelnen Schulgebäude nicht auseinander und hätten an der Schulstraße einen großen Campus.“ Für diese Maßnahme habe die Gemeindevertretung bereits die Innenbereichssatzung angepasst, so Hagemeister: „Wenn dieser Beschluss rechtskräftig wird, können wir einen Bauantrag stellen und den Bauhof verlegen. Dann wird das Gelände neben der Schule freigezogen, im Anschluss müssen wir die konkrete Planung ausschreiben.“

Noch befindet sich der Bauhof neben der Conventer Schule. Auf dieser Fläche soll der Erweiterungsbau entstehen. Quelle: Lennart Plottke

Grundvoraussetzung für eine Erweiterung des Schulkomplexes sei aber die Bereitstellung von Fördermitteln, stellt Rethwischs Bürgermeister klar: „Laut aktueller Schätzung gehen wir von Bruttokosten in Höhe von 4,9 Millionen Euro aus – wir haben unser Vorhaben beim Landkreis angemeldet und werden sicher auch beim Land in Schwerin vorstellig.“ Auf allen Wahlpalakten sei davon die Rede gewesen, dass in Bildung investiert werden solle, macht Hagemeister deutlich: „Deshalb hoffen wir auf eine größtmögliche Förderung. Ob das am Ende 75 oder sogar 90 Prozent der Baukosten sind, wird man sehen.“

Von Lennart Plottke