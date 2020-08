Rethwisch/Bad Doberan

Wie gut oder eben schlecht ist die Conventer Schule in Rethwisch auf eine dringend notwendige Digitalisierung des Unterrichtsablaufes vorbereitet? An dieser Frage schieden sich während der Sitzung des Schulausschusses im Amt Bad Doberan-Land am Donnerstagabend die Geister. „Es gab für viele Kollegen bereits Fortbildungen, um sie für die künftigen Herausforderungen fit zu machen“, erklärte Schulleiterin Elke Lemke. „Aber ich kann im Moment nicht sagen, ob es an unserer Schule überhaupt einen Glasfaseranschluss gibt.“

Ein Bekenntnis, das bei einem Großteil der Ausschussmitglieder für Unverständnis sorgte. „Ich will der Schulleitung ja nicht zu nahe treten“, sagte etwa der Nienhäger Wolfgang Lange. „Aber ob es in unserer Amtsschule eine funktionierende Glasfaserleitung gibt oder nicht, kann man schon mal wissen.“

Man brauche doch keine Fortbildungen, wenn nicht mal ansatzweise die Technik vorhanden sei, meinte auch Ausschusskollege Uwe Leonhardt, Bürgermeister in Admannshagen-Bargeshagen.

Digitalförderung kommt erst 2022

„Es geht um zwei Punkte“, versuchte Amtsleiter Michael Theis seinen Standpunkt zu erläutern. „Zum einen muss sich das Amt als Schulträger um die technische Ausstattung kümmern – da sind bereits einige Dinge in der Planung.“

Andererseits habe der Bund Anfang 2019 den „ Digitalpakt Schule“ beschlossen, wonach die Bildungseinrichtungen in den kommenden Jahren mit insgesamt fünf Milliarden Euro gefördert werden, so Theis: „2022 ist hier im Amtsbereich die Schule in Rethwisch an der Reihe, 2024 die Grundschule in Parkentin – bis dahin muss ein individuell erstellter Medien-Bildungsplan vorliegen.“

Nach Auffassung von Wolfgang Lange ist das viel zu spät: „Ich kann mir in der aktuellen Situation nicht vorstellen, dass sich das Land bei diesen Fragen komplett raushält – deshalb sollten wir offensiv an die entsprechenden Stellen herantreten und erklären, was genau wir künftig brauchen.“

„Wenn wir 2022 auf finanzielle Unterstützung hoffen, müssen wir doch spätestens 2021 wissen, was wir wollen.“ Wolfgang Lange, Mitglied Schulausschuss Quelle: Sabine Hügelland

Schule und Lehrer hätten in den vergangenen Monaten genug mit der Bewältigung der Corona-Krise zu tun gehabt, meinte der Rabenhorster Torsten Hoff: „Deshalb sollten wir jetzt einen externen Berater für ein geeignetes Digitalkonzept beauftragen – nicht, dass wir hier in einem halben Jahr wieder sitzen und bis dahin keinen Schritt weiter sind.“

Medienkonzept ist anderthalb Jahre alt

Man könne über alles reden, entgegnete Amtsleiter Theis: „Aber es gibt nun mal Regularien, die eingehalten werden müssen – wir können jetzt nichts aus dem Bauch heraus beschließen, nur um irgendwas zu machen.“ Im Rahmen des „ Digitalpaktes Schule“ sei der Zweckverband Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern (Ego) ebenfalls involviert, erklärte Theis: „Die Mitarbeiter kommen auf die Schulen zu und beraten zu den jeweiligen Konzepten.“

486 Schüler in 23 Klassen 486 Schüler werden derzeit an der Conventer Schule in Rethwisch unterrichtet. 23 Klassen können derzeit lediglich auf 21 Räume zurückgreifen. Unter anderem deshalb wird auch der benachbarte Hort für Unterrichtsstunden mit genutzt. Drei Gemeinden schicken ihre Kinder an die Amtsschule: neben Börgerende-Rethwisch auch AdmannshagenBargeshagen und das Ostseebad Nienhagen.

Im Übrigen habe die Conventer Schule bereits ein Medienkonzept erarbeitet, das dem Amt auch vorliege, stellte Leiterin Elke Lemke klar: „Allerdings ist das anderthalb Jahre her – wir müssen gucken, ob das noch zeitgemäß ist.“

Kann es gar nicht sein, ist Wolfgang Lange überzeugt: „Wir haben in der Corona-Zeit doch gesehen, dass die Digitalisierung nicht läuft – und wenn wir im Jahr 2022 auf finanzielle Unterstützung hoffen, müssen wir doch spätestens 2021 wissen, was wir wollen.“

Leitungsprüfung auf kurzem Dienstweg

Auch sie finde die Herangehensweise insgesamt zu passiv, sagte die Ausschussvorsitzende Anke Symanzik: „Wir können hier in den kommenden Monaten nicht sitzen und warten, bis jemand auf uns zukommt.“ Aus ihrer Sicht seien an der Schule aktuell drei Punkte offen, erklärte die Bargeshägerin: „Die Computer an der Schule müssen zügig gewartet werden – und in diesem Zusammenhang sollte man prüfen, welche Leitungen an der Schule und auch innerhalb der Gebäude ankommen und wie weit das W-Lan reicht.“

„Es gibt Regularien – wir können jetzt nichts aus dem Bauch heraus beschließen, nur um irgendwas zu machen.“ Michael Theis, Leiter des Amtes Bad Doberan-Land Quelle: Plottke Lennart

Diese Prüfung könne nach seiner Auffassung ohne große Beauftragung geschehen, meinte Ausschussmitglied Lutz Baumbach aus Börgerende: „Wenn ein Experte die PCs wartet, ist das doch sicher auf dem kurzen Dienstweg möglich.“

Nach einer lebhaften, knapp einstündigen Debatte machte Michael Theis schließlich einen Vorschlag zur Güte: „Zum nächsten Ausschuss werden wir in Abstimmung mit der Schule unsere Vorstellungen über das weitere Vorgehen vorlegen“, versprach der Amtsleiter. Die Sitzung soll Ende November direkt in der Conventer Schule stattfinden.

Von Lennart Plottke