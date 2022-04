Rethwisch: Was Kita-Kinder von Waldtieren lernen können 

Ostseebad Nienhagen

Ein echter Waldkönner weiß, wie Wald riecht. Doch wie erriechen Tiere ihre Nahrung und was machen sie im Frühling? 45 Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren aus der Rethwischer Kindertagesstätte „Wichtelstube“ der Johanniter-Unfall-Hilfe wissen das bereits. Nun gingen sie im Gespensterwald von Nienhagen auf Schnuppersuchen.

In vier Gruppen eingeteilt galt es zum einen Tücher mit den Gerüchen Minze, Bittermandel, Vanille und Zitrone auszulegen, die andere Gruppen finden und den Geruch erkennen mussten.

Abschluss eines Projektes und Überreichung der Plakette

Es war der Abschluss eines Projektes, das im Oktober begann. Nun gab es die Belohnung von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald „Die Klimakönner“. „Wir dürfen uns ab sofort Waldkönner nennen“, sagte die Kitaleiterin Susanne Segeth. „Die Plakette erhält einen Platz an der Kita.“

Doch bevor die Lütten das erfuhren, absolvieren sie ein Frühlingserwachen. „Bereits beim Betreten des Waldes haben wir auf Vogelstimmen geachtet, um herauszufinden, wer da singt“, sagt Susanne Segeth.

Ganzheitlichkeit erleben lernen im Wald

Nach der Einleitung durch die Erzieherin Claudia Bonitz ging es auf Schnuppertour. Am Ende suchte jede Gruppe noch einen Schatz – Obst und Gemüse schon fertig zubereitet in Aufbewahrungsdosen. Die gesunde Kost wurde nach dem Schnupperspiel restlos von den Kindern verputzt. „Es geht um Ganzheitlichkeit, das Erleben, den Wald als Spiel- und Erholungsort zu erfahren“, sagte die Leiterin. „Und darum die Sinne zu schärfen und mit allen Sinnen den Wald wahrzunehmen“, erklärte Claudia Bonitz.

Erzieherin Jeannette Heinz lässt die Kinder am Tuch schnuppern. Ihre Sinne sollen geschärft werden. Sie lernen von den Tieren im Wald. Quelle: Sabine Hügelland

„Wonach riecht das hier wohl?“, fragte Erzieherin Jeannette Heinz die Knirpse und meinte das Schnuppertuch. „Nach Mandeln“, sagte Theo. „Eindeutig“, fand Linus. „Ich finde, das riecht gut“, sagte Emma.

Ihren Schatz von Gemüse möchten Nora und Theo nicht mehr hergeben. Quelle: Sabine Hügelland

Theo und Nora fanden in ihrer Gruppe den Schatz und gaben ihn vorerst nicht an andere ab. Sie trugen ihn stolz zur Plane, wo alle Kinder ihre gefundenen Schätze abstellten, damit das Picknick losgehen konnte. „Alles hat mir heute gefallen. Am besten fand ich aber die Schatzsuche“, sagte Selina. „Ich erzähle meinem Bruder immer davon, wenn wir im Wald waren“, erklärte Theo.

Claudia Bonitz, Erzieherin und angehende Natur-und Umweltpädagogin: „Es geht auch darum, die Sinne zu schärfen und mit allen Sinnen den Wald wahrzunehmen.“ Quelle: Sabine Hügelland

Claudia Bonitz absolviert gerade ein Studium zur Natur-und Umweltpädagogin. Ein Studium zu Landeskultur- und Umweltschutz hat sie bereits in der Tasche. Sie gehört zu den vielen Fachkräften in der Kita und möchte den Kindern zeigen, wie wertvoll unsere Natur ist. „Schon im Vorfeld beschäftigten wir uns viel mit dem Wald, um zu zeigen, dass wir Waldkönner sind“, sagte die Kitaleiterin. Mit Claudia Bonitz wurde das Projekt dann gestartet. „Die Bereitschaft der Kollegen war groß. Sie brachten Ideen mit ein, wie auch die Kinder“, sagte Claudia Bonitz.

Erinnerungsrahmen gebaut

Die Zeit nach der Schnuppertour durften die Kinder frei gestalten und den Wald erobern. Das beliebteste Spiel: Blätter mit den Händen in die Luft zu wirbeln. Jeannette Heinz fertigte mit den Kindern ein Kunstwerk aus einem Webrahmen. Die Kinder sammelten Holz, Blätter und Borken, um sie zwischen die im Rahmen verspannten dünnen Seile zu stecken. „Das ist jetzt unser Erinnerungsrahmen“, sagte sie. Was für eine schöne Idee, auch für die ganz großen Kinder.

Erzieherin Jeannette Heinz bastelte mit den Kindern einen Erinnerungsrahmen mit Blättern, Borke und Holz. Quelle: Sabine Hügelland

Zum Projekt gehörte auch, dass die Kinder sich mit Baumarten befassten. „Und welche Tiere sich im Wald befinden“, sagte Susanne Segeth. Fragen wie: „Was machen die Tiere wie Igel und Eichhörnchen eigentlich im Winter“ wurden gestellt. „Die Kinder lernten auch die Regeln, die wir im Wald beachten müssen. Dass man seinen Müll mitnimmt, nicht zu laut ist und anderes.“

Selina und alle anderen waren begeistert von den Lupen, mit denen sie den Wald untersuchen können. Quelle: Sabine Hügelland

Nach den zwei Waldstunden erhielten die Kinder einen Jutebeutel mit der Aufschrift „Waldkönner“. Darin befand sich unter anderem eine Lupe zur Untersuchung von Blättern und anderem. Eine Nachricht für die Eltern über das Projekt lag ebenfalls bei.

„Wir werden immer sehr von der Gemeinde unterstützt“, so die Kitaleiterin. „Unser Bürgermeister Herr Hagemeister sponserte die Lupen. Das Busunternehmen Joost fuhr uns hin und zurück.“

Die Leiterin der Johanniter Kita in Rethwisch Susanne Segeth sagt: Wir dürfen uns ab sofort "Waldkönner" nennen. Quelle: Sabine Hügelland

Und noch etwas ist Susanne Segeth wichtig zu vermitteln: „Wir suchen immer fachkundiges Personal zu Verstärkung unseres Teams. Wenn wir das Interesse an unserer Kita und unserer Arbeit wecken konnten, freue ich mich über jede Bewerbung.“

Die Stunden im Gespensterwald gingen damit zu Ende, dass Kinder und Erzieher als Dank für die schöne Zeit selbst gefertigte Futterknödel aufhängten und Stroh sowie Gemüse für die Tiere auslegten.

Die Auszeichnung "Waldkönner" wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald „Die Klimakönner“ verliehen. Quelle: Sabine Hügelland

Die Auszeichnung „Waldkönner“ ist zwei Jahre gültig und kann erneuert werden. Gewürdigt werden besondere Engagements für die Vermittlung der Bedeutung des Waldes. Das Umweltbewusstsein junger Menschen soll gestärkt und ihr Engagement gewürdigt werden.

