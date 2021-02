Rethwisch bestätigt Haushalt: Gemeinde kann investieren

Rethwisch

Der Haushalt der Gemeinde Börgerende-Rethwisch für die Jahre 2021/2022 ist von der Gemeindevertretung beschlossen worden. Darüber informiert Bürgermeister Horst Hagemeister. Unter anderem wird in den Hochwasserschutz investiert. So soll der verrohrte Graben für Hochwasserabflüsse entlang der Nienhäger Straße bis zur Kreuzung Börgerender ­Straße ertüchtigt und so das bishe­rige Nadelöhr vergrößert werden. Denn die Grundstücke an der Storchenwiese würden regelmäßig überflutet.

Weiteres Vorhaben: Am Freizeitzentrum soll zwischen früherem Wassertank und dem Anbau ein Verbinder entstehen. Die Feuerwehr erhält einen Anhänger und auf den Spielplätzen sollen für 8500 Euro neue Spielgeräte aufgestellt werden.

Die Entscheidungen zur Parkgebührenverordnung und Benutzungs- und Entgeltordnung für die Sportanlagen der Gemeinde sind von der Tagesordnung genommen worden. Wie Horst Hagemeister mitteilt, sollen sich die Ausschüsse noch einmal mit den Themen auseinandersetzen.

Von Anja Levien