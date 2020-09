Rethwisch geht gegen Bau von Ferienwohnungen vor

Rethwisch

Die Gemeinde Börgerende-Rethwisch plant die Aufstellung einer Erhaltungssatzung. Diese soll davor schützen, dass Wohnen durch touristische Übernachtungsmöglichkeiten verdrängt wird. Der Geltungsbereich soll das gesamte Gemeindegebiet bis auf den Ortsteil Bahrenhorst umfassen. Die Gemeindevertreter sollen auf ihrer Sitzung am Donnerstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Freizeitzentrum den Entwurf der Satzung zustimmen.

Demnach bedürfen im Erhaltungsgebiet der Rückbau, die Änderung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen der Genehmigung. Dieses gelte auch, wenn nach der Landesbauordnung eigentlich keine Genehmigung notwendig sei.

Zuvor berät das Gremium um die Änderung des Bebauungsplanes Nr. 15. Sie betrifft das Gebiet östlich des ehemaligen Hotels „Waterkand“, nördlich des Wohngebietes „Fischerweg“ und westlich des Ferienhausgebietes am Strandweg in Börgerende. Laut Beschlussvorlage soll das Sondergebiet Segelschule in ein Ferienhausgebiet mit Wohnnutzung umgewandelt werden.

Zudem steht die Kalkulation der Kosten für die Nutzung der Sportstätten der Gemeinde auf der Tagesordnung. Demnach soll eine Stunde für die Nutzung der Sporthalle oder des Sportplatzes künftig 22 Euro kosten.

Von Anja Levien