Retschow

Der Schornstein des Heizhauses in Retschow ist verschwunden. Das Bauwerk ist nach Angaben des Bürgermeisters Thomas Schubert am Donnerstagabend abgetragen worden. Der Teil der Heizanlage der alten Schule sei seit Jahren nicht mehr in Betrieb gewesen und schon seit langem stillgelegt. Nun wird die Schule abgerissen. Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück am Retschower Kirchweg soll ein 1,5- geschossiges Gebäude mit altersgerechten Wohnungen entstehen. Der Abriss sei bisher gut gelaufen. „Das hat super geklappt“, sagt der Bürgermeister. Es sei auch schon fast der gesamte Schutt abtransportiert worden. Wenn das Gelände komplett beräumt ist, kann die Baufirma mit dem Fundament beginnen. Das Wohnhaus soll in einem Jahr fertig sein. Es gebe bereits zahlreiche Interessenten, sagt Thomas Schubert.

Von Cora Meyer