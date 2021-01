Retschow

Im Dezember 2019 wurde Thomas Schubert auch offiziell zum Bürgermeister der Gemeinde Retschow gewählt. Das erste Jahr seiner Amtszeit war nicht nur von der Corona-Pandemie geprägt – es galt auch, wichtige Projekte für die Gemeinde anzuschieben. Mit Erfolg: Die Arbeiten am neuen Kita-Anbau sind in vollem Gange, auch der Bau von altersgerechten Wohnungen auf dem Gelände der alten Schule wurde jetzt per Notarvertrag besiegelt. Dabei kann sich der 49-Jährige auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der Gemeindevertretung und dem Amt Bad Doberan-Land verlassen.

Seit gut einem Jahr sind Sie jetzt Retschower Bürgermeister. Wie sieht ihr Zwischenfazit aus?

Thomas Schubert: Es war ein verrücktes Jahr! Mit viel Arbeit in einer wirren Zeit – eigentlich sollten aber noch viel mehr Dinge umgesetzt werden, als wir jetzt tatsächlich geschafft haben.

Wie beispielsweise den Anbau an die Kita „Feldmäuse“ am Kirchweg?

Nach dem Abriss eines Gebäudeteils entsteht aktuell an gleicher Stelle der neue Anbau. Die Arbeiten am Dach haben sich aufgrund der Witterung etwas verzögert, dazu wurden auch Fenster und Türen verspätet geliefert. In den kommenden Monaten wird der zweite Bereich komplett umgestaltet – insgesamt sind wir auf einem guten Weg.

Hat sich der Container als Ausweichquartier bewährt?

Derzeit werden rund 35 der knapp 70 Kita-Kinder übergangsweise in einem Container auf dem Grundstück betreut – das funktioniert nach Aussagen von Erzieherinnen und Kindern gut, es gibt hier viel Platz und die Räumlichkeiten sind schön hell.

Wann können die kleinen „Feldmäuse“ ihr neues Zuhause in Beschlag nehmen?

Geplant ist, dass die gesamten Arbeiten Ende 2021 abgeschlossen sind. Das sieht bislang gut aus. Und ich habe ja noch einen kleinen Traum . . .

Nämlich?

Dass die altersgerechten Wohnungen auf dem benachbarten Gelände der alten Schule relativ zeitgleich fertiggestellt sind.

Gibt es denn hier jetzt einen konkreten Zeitplan?

Ja – endlich. Das war ein sechseinhalb Jahre langer Kampf. Wobei es die Idee sogar noch viel länger gibt. Am 26. November wurde der Notarvertrag unterschrieben – und bis zum 28. Februar 2021 muss das alte Gebäude bereits abgerissen sein.

Warum hat sich das Vorhaben so lange hingezogen?

Weil sich in dem alten Haus über all die Jahre Fledermäuse angesiedelt hatten, gestaltete sich ein Abriss schwierig. Mittlerweile wurden Ausgleichsquartiere geschaffen, und es kann mit dem Neubau losgehen. Dabei hilft uns auch, dass der Haushalt für 2021 erstaunlicherweise sehr gut aussieht – Ziel ist, den Plan im Februar zu beschließen und damit dann handlungsfähig zu sein. Da hängt viel dran.

Was ist konkret geplant?

Auf dem Grundstück soll ein 1,5-geschossiges Gebäude entstehen, das an den Stil der alten Schule angelehnt ist. Im Erdgeschoss findet eine Tagespflege Platz, im Obergeschoss sind etwa fünf Wohnungen geplant. Das ist aber nur der erste Teil – in einem zweiten Schritt soll es relativ zeitnah einen Anbau für weitere zwölf Wohnungen geben. Auch dieses Projekt liegt mir sehr am Herzen – ich möchte, dass die Menschen hier in der Gemeinde mit ihrem sozialen Umfeld alt werden können und nicht mangels Alternativen etwa in ein Altenheim nach Bad Doberan ziehen müssen.

Konkreter Entwurf: So soll das neue Haus für altersgerechtes Wohnen in Retschow aussehen. Quelle: Malchow/Hoffmann GbR

Neben diesen beiden größeren Bauvorhaben ist auch eine neue Fotovoltaik-Anlage auf dem Gelände der alten Deponie geplant ...

... und das ist offenbar schwieriger als gedacht. Seit Februar dieses Jahres sind wir an dem Thema dran – strittige Punkte sind hier eine Waldumwandlung und auch der Artenschutz. Grundsätzlich bekommen wir das hin – es dauert aber länger. Um einen entsprechenden Bebauungsplan zu entwickeln, muss der Flächennutzungsplan angepasst werden. Das nehmen wir zum Anlass, uns diesen Plan für die gesamte Gemeinde vorzunehmen.

Was heißt das?

Wir gucken uns jeden Ortsteil an und überlegen, was machbar ist. In erster Linie haben wir dabei Stülow, Glashagen und Retschow im Blick – Glashagen Ausbau und Fulgenkoppel wollen wir so lassen, wie sie sind. Es gibt auch schon einige Ideen.

Zum Beispiel?

Vor einigen Jahren musste der Bauhof seinen Platz hinter der alten Schule räumen – aktuell ist er in einer früheren Kfz-Werkstatt hinter dem Friedhof untergebracht. Ziel ist, in eins, zwei Jahren einen neuen Standort zu finden. Vielleicht erweitern wir auch das Gerätehaus unserer Feuerwehr. Das ist eine tolle Truppe, die viel fürs Dorf macht und in letzter Zeit wieder gewachsen ist. Das freut mich sehr.

Dabei war das Verhältnis zwischen Wehr und Gemeinde nicht immer optimal ...

Das hat sich glücklicherweise wieder sehr verbessert. In der aktuellen Gemeindevertretung arbeiten jetzt auch zwei Mitglieder der Feuerwehr mit – die bekommen so unter anderem auch einen anderen Einblick in die Finanzen. Ich bin überhaupt sehr froh, dass es innerhalb dieses Gremiums sehr entspannt zugeht. Wir arbeiten sehr produktiv zusammen – und auch, wenn es immer mal unterschiedliche Auffassungen gibt, haben wir keinen Quertreiber in unseren Reihen. Das ist viel wert. Gleiches gilt übrigens auch für das Amt Bad Doberan-Land – ohne eine gute Zusammenarbeit würde es auch gar nicht funktionieren.

Wie sehen Sie grundsätzlich die Entwicklung Ihrer Gemeinde?

Nach der jüngsten Zählung haben wir derzeit 959 Einwohner – und es werden demnächst noch ein paar mehr. Vier private Grundstücke sind neu bebaut, zwei weitere kommen dazu, und es wird aktuell ein Gemeindegrundstück erschlossen. Neuer Zuzug ist ungebrochen da – die Nachfrage nach Bauland ist auch bei uns irre. Die Leute kommen sogar persönlich vorbei, um ihr großes Interesse deutlich zu machen. Und auch, wenn mich das natürlich freut – die Preisentwicklung ist bedenklich, der Markt ist satt. Viele Menschen können sich doch einen Hausbau gar nicht mehr leisten.

Von Lennart Plottke